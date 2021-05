Display Week 2021, Samsung annuncia tre nuovi display pieghevoli

In questi giorni, presso il San Jose McEnery Convention Center di San Jose, in California, si sta tenendo la Display Week 2021 (sempre online in rispetto delle norme anti-Covid, ndr), che ha preso il via domenica 16 maggio e terminerà questo venerdì.

Tra le aziende protagoniste di questo evento non poteva non esserci Samsung, che ha voluto sfruttare questa importante vetrina per annunciare al mondo tre nuovi display pieghevoli utilizzando il tema “Better life through Samsung OLED”.

Tra i display che Samsung ha voluto mostrare al pubblico troviamo l’S-Folder, che ha la caratteristica principale di poter essere piegato due volte. Quando è completamente aperto, il display rivela uno schermo da 7,2 pollici che permette al prodotto di avere le dimensioni di un tablet. In fase di piegatura, invece, il device assume le dimensioni di uno smartphone della generazione attuale. Sul lato sinistro della S-Folder viene individuata anche un’area in cui sarà ospitato l’array delle fotocamere.

Un altro display che Samsung ha voluto portare alla Display Week 2021 è uno strepitoso schermo da 17 pollici che sfoggia un rapporto di aspetto 4:3. In fase di totale apertura ci troviamo quindi di fronte ad un monitor da 17 pollici; una volta ripiegato, diventa uno schermo portatile delle dimensioni di un tablet.

Infine, ecco il terzo display, che Samsung ha voluto chiamare Slider. A prima vista sembra palese la somiglianza con il design arrotolabile DOA di LG, che consente allo schermo di ingrandirsi grazie alla rotazione in modalità orizzontale. Questo display ha inizialmente l’aspetto di uno schermo tipico di uno smartphone, ma l’espansione sul lato destro garantisce ulteriore spazio per la visione di video su grande schermo e altri contenuti. In più, il display è abbastanza grande da supportare il multitasking.

In ultimo, il produttore sudcoreano ha svelato anche la sua Under Panel Camera (UPC), la fotocamera sotto al display che consente di “ridurre al minimo la cornice e massimizzare lo schermo” su un laptop.

Fonte Phone Arena