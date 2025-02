Display stuttering su dispositivi Pixel: sviluppatore individua il problema e propone una soluzione

Negli ultimi tempi, molti utenti dei dispositivi Pixel hanno segnalato fastidiosi problemi di stuttering nei display, in particolare durante lo scrolling delle applicazioni. Il fenomeno si è intensificato con l'arrivo della beta di Android 16, attirando l'attenzione di un sviluppatore di kernel Android che ha identificato il cuore della questione. La notizia potrebbe aprire la strada a una risoluzione tanto attesa dei problemi di gestione della banda sui telefoni Pixel.

Il problema del display stuttering nei dispositivi Pixel

Da tempo, gli utenti Pixel lamentano un comportamento anomalo dei display, con scatti e ritardi evidenti mentre navigano in diverse applicazioni. Questo inconveniente è stato ampiamente documentato su Google Issue Tracker, dove le segnalazioni dei clienti sono aumentate nel tempo. Nonostante l’azienda di Mountain View abbia accolto la problematica, non ha ancora rilasciato una correzione ufficiale. Invece, ha ripetutamente classificato molti dei reclami come duplicati, chiudendoli senza trovare una vera soluzione, e suggerendo agli utenti di provare le versioni più recenti di Android.

Questa difficoltà si accentua maggiormente nei test della Developer Preview di Android 16 e nelle versioni beta. Gli utenti continuano a vivere l'esperienza frustrante del lag, che ha portato a interrogativi su quale fosse l'origine principale di questo malfunzionamento. Con una crescente insoddisfazione tra i possessori di telefoni Pixel, è evidente che il problema necessiti di attenzione immediata.

L'indagine di un esperto: l'analisi del codice Tensor

Sultan Alsawaf, un riconosciuto sviluppatore del kernel Android, ha offerto un'analisi approfondita della situazione. La causa principale dei problemi di stuttering è emersa come una cattiva gestione della banda da parte del driver exynos_bts di Tensor. Per spiegare in modo semplice, Alsawaf paragona un dispositivo Pixel a un ufficio affollato, in cui diversi impiegati devono condividere uno spazio limitato . Quando gli impiegati non si coordinano correttamente, il lavoro rallenta e il sistema diventa caotico.

Specificamente, il svolgimento di questa gestione è difettoso a causa di una parte del sistema ), che utilizza un meccanismo di controllo inadeguato per stabilire chi può utilizzare le risorse e quando. Invece di adottare una modalità di blocco adeguata che permetterebbe l'uso delle risorse da un solo utente alla volta, il sistema utilizza un blocco meno rigido, causando quindi interruzioni nel funzionamento.

La proposta di soluzione e le sue implicazioni

Grazie alla sua analisi, Alsawaf ha suggerito una soluzione: apportare modifiche al sistema per creare un programma chiaro che regoli l'uso della banda, assicurando che un solo processo possa utilizzare le risorse alla volta. Il suo lavoro comprende anche la correzione di un altro errore nella valutazione della banda, migliorando considerevolmente il funzionamento degli smartphone Pixel.

Il programmatore ha caricato i cambiamenti proposti nel codice attraverso una richiesta a Google e ha implementato la modifica in un kernel personalizzato per gli utenti di Pixel 8. Tuttavia, va notato che l’installazione di kernel personalizzati può comportare dei rischi, inclusa la perdita di dati o, nel peggiore dei casi, il blocco permanente del dispositivo. È quindi cruciale che Google faccia proprie queste modifiche e proceda con l'implementazione tramite un aggiornamento software ufficiale.

In attesa di una risposta da parte dell'azienda, gli utenti si augurano che questa scoperta possa finalmente portare a una risoluzione del problema tanto a lungo atteso.