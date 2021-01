Il nuovo display OLED a 90 Hz di Samsung porterà i laptop “al livello successivo”

Uno dei miglioramenti tecnologici dello scorso anno è stato senza dubbio l’innalzamento delle frequenze di aggiornamento dei display. Samsung non è stata la prima a portare i display a 120 Hz sui suoi smartphone, anche se Samsung Display può essere considerato senza ombra di dubbio come uno dei maggiori fornitori di display OLED. Non a caso, il produttore sudcoreano ha appena annunciato un’importante novità, ovvero i primi display per laptop OLED a 90 Hz al mondo, che vedremo già nel primo trimestre di quest’anno.

La stragrande maggioranza dei display dei laptop, LCD e OLED, ha una frequenza di aggiornamento di 60Hz, anche se in alcuni laptop destinati al gaming, come quelli di Razer e ASUS, si arriva addirittura a 300Hz. Va però sottolineato che si tratta di laptop che utilizzano display IPS, non OLED.

OLED è una tecnologia superiore e sebbene sul mercato siano già presenti laptop dotati di questi display, la frequenza di aggiornamento è di “soli” 60Hz. Un livello che risulta ovviamente molto più che sufficiente per un uso generale, ma se ci si deve cimentare con giochi con FPS elevati ecco che diventa non abbastanza. Per questo motivo, il nuovo pannello a 90 Hz verrà certamente accolto con una certa soddisfazione, specialmente dai videogiocatori.

L’amministratore delegato di Samsung Display, Joo Sun Choi, ha dichiarato che la società produrrà “quantità molto grandi” del suo display OLED da 14 pollici a 90 Hz per laptop a partire da marzo 2021. L’azienda ammette che sarà necessaria una scheda grafica con specifiche elevate per alimentare il display. Tenendo conto dei prezzi attuali delle GPU, è facile immaginare che i primi modelli di questo display non saranno esattamente economici.

Tuttavia, Samsung Display ritiene che i clienti non si faranno troppi scrupoli ad acquistare laptop con display OLED a 90 Hz, che potrebbero arrivare sul mercato già nel secondo trimestre di quest’anno.

Fonte SamMobile