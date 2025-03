Disney+ lancia un’offerta speciale per ex clienti: 2,99 euro al mese per quattro mesi

Disney+ ha avviato una nuova iniziativa mirata a incentivare i vecchi utenti a tornare sulla propria piattaforma di streaming. Attraverso una promozione dedicata, gli ex clienti possono riattivare il servizio a un prezzo vantaggioso per un periodo limitato. Per chi ha smesso di usufruire della piattaforma, è un'ottima occasione per riscoprire i contenuti disponibili, con un abbonamento Standard al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per i primi quattro mesi, invece di 5,99 euro.

Dettagli dell’offerta proposta

Questa promozione è attivabile fino al 30 marzo 2025, ma presenta delle limitazioni. Solo gli ex clienti che non possiedono un piano di abbonamento attivo e che hanno ricevuto un’apposita email promozionale possono beneficiare di questa offerta. Questo significa che non tutti gli utenti possono accedervi, ma solo coloro che sono stati direttamente coinvolti nella campagna pubblicitaria di Disney+. Pertanto, se non avete ricevuto l'email, non potrete approfittare di questo sconto.

I fortunati destinatari della campagna pubblicitaria possono attivare l'abbonamento Standard con pubblicità al costo promozionale di 2,99 euro per i primi quattro mesi di utilizzo. Al termine di questo periodo, la tariffa tornerà automaticamente a essere quella standard di 5,99 euro al mese, a meno che l'utente non decida di disdire il servizio prima della scadenza promozionale. Il piano include la visione di film e serie TV in alta definizione, fino a 1080p, su due dispositivi in contemporanea. Durante la visione, gli utenti dovranno fare i conti con interruzioni pubblicitarie e il supporto audio arriverà fino al 5.1.

Opzioni aggiuntive per l’abbonamento

In modo simile a quanto proposto da Netflix, il piano Standard con pubblicità di Disney+ offre anche la possibilità di aggiungere un utente extra. Chi desidera condividere l'abbonamento con persone al di fuori del proprio nucleo familiare potrà farlo, sostenendo un costo aggiuntivo mensile. Attualmente, il costo per aggiungere un utente extra è fissato a 4,99 euro, senza alcuno sconto durante l'intero periodo promozionale. Questo aspetto permette di ampliare l'accesso ai contenuti della piattaforma anche a chi non vive sotto lo stesso tetto.

L’offerta di Disney+ per il mese di marzo

Se avete ricevuto l’email con la proposta, potrebbe essere il momento giusto per rivedere le vostre scelte di intrattenimento e tornare a esplorare l'ampio catalogo di contenuti offerti da Disney+. A marzo, diverse novità arricchiranno l’offerta della piattaforma, garantendo un rientro in grande stile per tutti i riattivatori. Con un abbonamento a un prezzo così scontato, i fan di Disney+ potranno nuovamente godere di un’accurata selezione di film e serie, riscoprendo o scoprendo per la prima volta i contenuti che hanno reso Disney+ una delle piattaforme di streaming più apprezzate.