Discord lancia il tema Dark Onyx e migliora l’esperienza desktop

Discord, la popolare piattaforma di comunicazione per gamer e non solo, ha finalmente avviato l’aggiornamento delle sue interfacce per desktop, introducendo il tanto atteso tema scuro Onyx. Questa novità si adatta perfettamente agli schermi OLED, regalando agli utenti un’esperienza visiva più gradevole e meno affaticante. Oltre a questo cambio di look, sono state apportate diverse modifiche all’interfaccia utente, progettate per allinearsi maggiormente alla versione mobile dell’app.

Il nuovo tema scuro Onyx e altre opzioni disponibili

Con l’introduzione del tema Onyx, gli utenti di Discord hanno ora a disposizione un totale di quattro opzioni di tema nella versione desktop. Accanto a Onyx, è stato introdotto anche un tema scuro aggiuntivo, amplificando la scelta per coloro che desiderano personalizzare la propria esperienza. Tra le novità, è possibile adattare la lista dei canali in base alle proprie esigenze, con un design che offre maggiore spazio e una visualizzazione più organizzata. Inoltre, il miglioramento della barra nell’interfaccia delle chiamate consente di visualizzare facilmente lo stato del microfono e della videocamera.

Aggiornamenti visivi e funzionali per una migliore usability

Non si tratta solo di un cambiamento estetico: Discord ha rivisitato anche i colori e le illustrazioni in tutta l’app desktop. L’obiettivo di queste modifiche è chiaro: migliorare la leggibilità, ridurre la sensazione di caos visivo e garantire una coerenza tra dispositivo mobile e desktop. Secondo Peter Sellis, vicepresidente senior del prodotto di Discord, ogni aggiornamento è stato pensato per facilitare l’interazione degli utenti e rendere più fluida l’esperienza complessiva.

Nuovo overlay di gioco ergonomico ed efficiente

All’interno della nuova serie di aggiornamenti, Discord ha implementato un overlay di gioco rivisitato. A differenza della versione precedente, che in molte occasioni comprometteva le prestazioni grafiche del gioco, il nuovo overlay non influisce sui frame rate, offrendo così una fruizione migliore. Sellis sottolinea come questa nuova funzionalità consenta di avere un’interazione più rapida e focalizzata, mettendo l’utente al centro dell’attenzione, senza sacrificare le performance di gioco.

Con questi cambiamenti, Discord dimostra di voler rimanere una delle piattaforme di comunicazione più rigenerative sul mercato, sempre attenta alle esigenze dei propri utenti e agli sviluppi tecnologici.