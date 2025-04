Discord introduce verifica dell’età per garantire la sicurezza online degli utenti minorenni

Discord, la nota piattaforma di comunicazione, sta implementando un nuovo sistema di verifica dell’età che impedisce ad alcuni utenti di accedere a contenuti sensibili se non autorizzano il servizio a verificare la loro età tramite la scansione del volto o di un documento d’identità. Questa misura, presentata da Discord come un “esperimento“, è al momento in fase di collaudo nel Regno Unito e in Australia, in risposta a normative locali che richiedono misure di protezione per evitare che i bambini accedano a materiali per adulti.

Dettagli del nuovo processo di verifica dell’età

Il nuovo sistema di verifica, che implica la scansione del volto o del documento d’identità, si applica solo agli utenti di Discord che non hanno ancora verificato la propria età sulla piattaforma. Secondo quanto riportato da Discord, si tratta di un “processo unico” e sarà attivato in due specifiche circostanze: quando gli utenti tentano di accedere a contenuti nudi o sessualmente espliciti segnalati dal filtro di contenuti sensibili della piattaforma, oppure quando cercano di modificare le impostazioni del filtro per evitare che tali contenuti vengano oscurati o bloccati.

Un pop-up di verifica dell’età comparirà in questi casi, richiedendo all’utente di attivare la fotocamera del proprio dispositivo per effettuare la scansione del volto oppure di inviare una fotografia del proprio documento d’identità, utilizzando un codice QR sul proprio telefono.

Normative locali e necessità di sicurezza online

Discord sta testando questo sistema di verifica per conformarsi alle nuove leggi nel Regno Unito e in Australia, finalizzate a limitare l’accesso dei minori a materiali sensibili online. La legge britannica sulla sicurezza online impone alle piattaforme che possono ospitare contenuti pornografici di implementare tecniche di verifica dell’età “robuste“. In Australia, invece, si richiede che gli utenti sotto i sedici anni siano completamente esclusi dai social media. È stata sollecitata una posizione ufficiale a Discord riguardo ad eventuali piani di estensione dell’esperimento di verifica dell’età in altre aree geografiche.

Affidabilità della tecnologia e gestione degli errori

Un aspetto significativo di questo nuovo processo è la fiducia che Discord ripone nella precisione dello strumento di scansione del volto, considerando che alcuni utenti potrebbero subire un ban se il sistema determina che sembrano troppo giovani per utilizzare la piattaforma. Discord assicura che gli utenti che vengono verificati erroneamente possono ripetere la procedura o richiedere una revisione manuale. Inoltre, coloro che sono stati scartati in modo ingiusto hanno la possibilità di fare ricorso contro la decisione.

L’azienda ha dichiarato che le informazioni raccolte durante questo esperimento di verifica dell’età non verranno conservate né dalla compagnia né dai suoi fornitori, indipendentemente dal metodo di verifica scelto. Per quanto riguarda la scansione facciale, la soluzione adottata opera direttamente sul dispositivo, il che comporta che non ci sia alcuna registrazione di informazioni biometriche durante la scansione. Nelle verifiche d’identità, il documento scannerizzato viene eliminato dopo aver completato la verifica.