Discord introduce pubblicità video per app mobili dal mese prossimo

A partire da giugno 2025, gli utenti dell’app mobile di Discord inizieranno a visualizzare annunci video. L’azienda ha fatto sapere che il lancio di questa nuova funzionalità, chiamata Video Quests, consentirà agli inserzionisti di promuovere trailer, annunci significativi e contenuti premium. Questo segna un cambio di rotta per Discord, un tempo fiore all’occhiello della navigazione online priva di pubblicità, ora aperta a nuove strade commerciali per monetizzare la propria piattaforma.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

La transizione da piattaforma senza pubblicità a modello con annunci

Discord ha sempre messo in evidenza la sua natura senza pubblicità fino a marzo 2024, quando ha intrapreso un cambiamento radicale con l’introduzione di annunci anche nelle sue app per desktop e console. Questa modifica ha aperto la strada a opportunità di monetizzazione attraverso l’inclusione di incentivi per gli utenti, come ricompense legate a videogiochi per PC a condizione che giocassero a titoli specifici o che invitassero altri a seguire le loro sessioni di gioco tramite Discord. Nonostante questa evoluzione, il passaggio successivo con i Video Quests rappresenta una novità in grado di attrarre l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Il concept dei Video Quests permette agli sviluppatori di mostrare contenuti pubblicitari video, da trailer di nuovi giochi a annunci per aggiornamenti stagionali e contenuti scaricabili. Gli utenti possono vedere le richieste relative a questi annunci nella parte inferiore sinistra dello schermo, avendo la facoltà di espandere o ignorare tali contenuti, secondo le loro preferenze.

Controllo degli annunci: personalizzazione e gestione

Una delle innovazioni offerte da Discord è la possibilità per gli utenti di personalizzare la propria esperienza pubblicitaria. Gli utenti hanno l’opzione di rinunciare a promozioni personalizzate, nonché di nascondere annunci in-app per specifici giochi o attività che non suscitano il loro interesse. Questa funzionalità, progettata con l’intento di migliorare l’engagement, mira a rendere l’esperienza pubblicitaria meno invasiva e più mirata, permettendo agli utenti di avere il controllo su ciò che desiderano visualizzare.

L’introduzione di Video Quests segna, dunque, un evidente cambiamento nella strategia comunicativa di Discord. È pensato per attrarre non solo gli utenti abituali, ma anche nuovi visitatori e sviluppatori, offrendo un modo moderno e visivamente accattivante di condividere contenuti promozionali.

La dichiarazione di Discord e future prospettive

Peter Sellis, senior vice president of product di Discord, ha dichiarato che “espandere la nostra piattaforma pubblicitaria al mobile rappresenta un’evoluzione naturale della nostra strategia”. Sellis ha poi ribadito l’intento dell’azienda di creare una piattaforma pubblicitaria autentica e orientata ai giocatori. La direzione intrapresa da Discord sembra essere chiara: rendere l’interazione pubblicitaria più coinvolgente e meno opprimente, nel rispetto della propria community.

Con Video Quests, gli utenti che accettano le richieste pubblicitarie possono anche guadagnare ricompense, il che potrebbe incentivare l’interazione con gli annunci. Questo approccio non solo offre vantaggi agli inserzionisti, ma potrebbe anche contribuire a consolidare la relazione tra Discord e i suoi utenti, creando un passaggio più fluido fra l’intrattenimento videoludico e l’esperienza pubblicitaria.