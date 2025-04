Disavventure di Mike Battista: il conto Verizon non voluto e l’odissea per riprendersi la vita

La storia di Mike Battista, un uomo di Tarpon Springs in Florida, è un racconto che sembra uscito da un romanzo kafkiano. Si ritrova a fronteggiare una situazione assurda: riceve una bolletta da Verizon per un conto mai aperto. Non solo si vede attribuire l’accusa di frode, ma quando cerca aiuto, scopre che la compagnia telefonica rifiuta di credere alle sue parole. Questo episodio evidenzia quanto possa essere complicata la vita in caso di furto d’identità e la lotta contro un sistema che non sembra ascoltare i cittadini onesti.

La scoperta inaspettata di un conto falso

Mike Battista era un affezionato cliente di AT&T e mai si sarebbe immaginato di ritrovarsi con un conto Verizon. La sua vita, già segnata dalla perdita delle gambe a causa di complicazioni legate al diabete, ha vissuto un ulteriore turbinio di eventi. Dopo aver ricevuto la bolletta, il suo primo pensiero è stato di contattare Verizon per scoprire l’origine di quell’addebito. La risposta della compagnia non è stata affatto rassicurante: Battista ha scoperto che non solo il conto era stato aperto a suo nome, ma che la compagnia non riconosceva la frode.

Deciso a mettere fine a questa situazione kafkiana, Mike ha cercato di risolvere il problema recandosi fisicamente in un negozio Verizon. Qui, invece di ricevere assistenza, è stato rimandato a un’altra filiale con l’indicazione di presentare una denuncia di frode online. Senza alcun supporto adeguato, il percorso si è rivelato lungo e frustrante, con continui rimbalzi da un luogo all’altro e la sensazione di trovarsi in un labirinto senza uscita.

La ricerca di supporto e la risposta della polizia

Nonostante le difficoltà, Mike ha deciso di non arrendersi e ha presentato una denuncia presso l’ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas. Assieme alla denuncia, ha inviato la documentazione necessaria a Verizon sperando in una risoluzione. Invece di ricevere una pronta assistenza, ha ottenuto un’amara sorpresa: la compagnia ha comunicato di non essere in grado di confermare la frode, lasciando Mike sgomento.

La mancanza di logica nella risposta di Verizon ha colpito Battista. Se fosse stato lui a firmare quel contratto, la sua denuncia sarebbe stata falsa, aprendo la porta a possibili accuse penali. Disorientato dalla situazione, con la percezione di essere intrappolato nei burocratici ingranaggi di un gigante delle telecomunicazioni, ha capito che doveva cercare ulteriore aiuto.

L’intervento dei media e la risoluzione del caso

Determinato a risolvere il problema, Mike ha contattato la rubrica investigativa “Susan Solves It” di ABC Action News. La reporter Susan El Khoury ha preso a cuore il caso e ha agito per lui. Grazie al suo intervento, in poche ore dopo il contatto, è arrivata un’email tanto attesa: il problema era stato sistemato.

Sebbene Verizon abbia rifiutato un’intervista, un portavoce ha comunicato che era stata raggiunta ciò che definivano una “risoluzione soddisfacente“. Questo cambiamento di rotta ha portato una nota di sollievo per Battista, che ha finalmente intravisto la luce in fondo al tunnel.

La lezione sulle precauzioni contro il furto d’identità

Anna Marie Fiallos, dell’Ufficio di Protezione dei Consumatori della contea di Pinellas, ha evidenziato l’importanza di contattare le grandi agenzie di credito come TransUnion, Equifax e Experian nel caso di un furto d’identità. Mettere in atto avvisi di frode e congelare i conti è un primo passo fondamentale per proteggere la propria identità. Fiallos ha raccomandato anche di prendere precauzioni in anticipo, suggerendo di impostare un congelamento del credito, una misura che può essere rapidamente attivata e disattivata quando necessario.

Mike Battista, con una carriera di 28 anni come ufficiale di polizia, aveva già adottato misure preventive per proteggere se stesso da possibili attacchi informatici. Riconoscendo il supporto ricevuto, ora desidera incoraggiare altri a essere proattivi e a non rimanere in silenzio quando qualcosa non va. La sua storia diventa un invito a non arrendersi e a lottare per la giustizia, sapendo che la strada può essere lunga, ma la perseveranza può ripagare.