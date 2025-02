Disaccordo tra Google e Paramount: YouTube TV a rischio senza contenuti Paramount dal 13 febbraio

Gli utenti di YouTube TV in attesa della terza stagione di Yellowjackets potrebbero dover rivedere i loro piani. A partire dal 13 febbraio 2025, un conflitto di distribuzione dei contenuti tra Google e Paramount potrebbe privare gli abbonati di accesso a tutta una serie di canali Paramount e CBS. In questa situazione, gli abbonati che hanno registrato contenuti Paramount potrebbero assistere alla loro rimozione dal DVR, complicando ulteriormente l'esperienza di visione.

Messaggio agli abbonati di YouTube TV

Attraverso un’email inviata ai clienti, Google ha reso noto il potenziale cambiamento. L’avviso sostiene che se non si raggiungerà un accordo entro la data stabilita, i contenuti Paramount diventeranno inaccessibili. Una comunicazione ufficiale sul sito di assistenza YouTube TV afferma: "Il nostro obiettivo è ristabilire i contenuti Paramount su YouTube TV, ma nel caso in cui non riuscissimo a trovare un accordo e i contenuti restassero indisponibili per un lungo periodo, offriremo ai nostri abbonati un credito di 8 dollari, richiedibile su tv.youtube.com."

In aggiunta, per i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto Entertainment Plus, ci sarà un abbattimento automatico di 10 dollari per ogni ciclo di fatturazione in cui i contenuti Paramount non saranno disponibili. Allo stesso modo, coloro che possiedono abbonamenti a Paramount+ con Showtime o BET+ non verranno addebitati per il servizio e riceveranno un rimborso automatico sull'ultima fattura.

Canali a rischio di scomparire

Google ha fornito ai suoi utenti una lista dei canali e delle reti che rischiano di uscire dal catalogo di YouTube TV. Tra i canali nazionali figurano nomi noti come CBS, BET, MTV e il Smithsonian Channel, insieme ad altri. Le emittenti locali sono anch'esse al centro di questo conflitto, comprendendo stazioni come WUPA di Atlanta e KTXA di Dallas.

Sono colpiti anche i piani e gli add-on, inclusi il piano base, il piano in spagnolo e il pacchetto con contenuti Paramount+. La lista dettagliata è stata condivisa da Google per garantire che gli abbonati possano conoscere in anticipo quali contenuti potrebbero risultare non disponibili.

Possibilità di una risoluzione

Le trattative tra Google e Paramount sono attualmente in corso e c'è la speranza di un accordo imminente. La situazione ricorda quella che si è verificata nel dicembre 2021, quando Google e Disney non riuscirono a trovare una soluzione, portando alla temporanea scomparsa di canali come ABC ed ESPN da YouTube TV. Fortunatamente, dopo pochi giorni le due aziende trovarono un'intesa e i contenuti Disney furono ripristinati senza eccessivi disagi per i consumatori.

Opzioni alternative per guardare i contenuti Paramount

Nel caso in cui i contenuti Paramount non siano più disponibili su YouTube TV, gli utenti possono sempre considerare di sottoscrivere Paramount Plus direttamente. Questo servizio offre due piani: il piano Essential a 7.99 dollari al mese supportato da pubblicità e un piano a 12.99 dollari al mese che include Showtime. Quest'ultimo piano offre la possibilità di eliminare la pubblicità, accedere a originali Showtime e scaricare contenuti per una visione offline.

Se si decide di passare a Paramount Plus, gli abbonati dovrebbero consultare guide e suggerimenti per scoprire i migliori film e programmi da seguire tramite il servizio.