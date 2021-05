Dimensity 900, ecco il nuovo processore di MediaTek per la fascia media

Da diverse settimane circolava la voce che voleva MediaTek pronta a svelare un nuovo processore. In realtà, l’indiscrezione riguardava un chipset da 4 nm, ma l’ultimo processore svelato dal produttore presenta invece altre caratteristiche.

Parliamo del Dimensity 900, un chipset da 6 nm destinato agli smartphone di fascia media. Tra gli aspetti principali che lo rendono più attraente del tipico SoC (system-on-chip) di fascia media spicca la presenza del supporto 5G. Ma il nuovo chip è talmente interessante che vale la pena approfondire nel dettaglio ogni sua caratteristica.

Dimensity 900 si struttura con due core CPU Arm Cortex-A78 (fino a 2,4 GHz), sei core Arm Cortex-A55 (fino a 2 GHz) e una GPU Arm Mali-G68 (unità di elaborazione grafica). Viene inoltre fornito con il supporto per la memoria RAM LPDDR5 ultraveloce e un’archiviazione UFS 3.1 anch’essa più veloce.

Per quanto riguarda l’efficienza, MediaTek afferma che il suo nuovo chipset da 6 nm risulta essere l’8% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al processo produttivo a 7 nm. Inoltre, il chipset sarebbe in grado di garantire prestazioni CA del 20% più veloci rispetto ai chip della concorrenza quando si tratta di velocità 5G, oltre al supporto per il doppio 5G (i telefoni alimentati con Dimensity 900 funzioneranno su due reti 5G contemporaneamente).

Inoltre, grazie ai miglioramenti garantiti dal risparmio energetico MediaTek 5G UltraSave, che funzionano sia con reti 5G autonome che non autonome, i telefoni alimentati da chip Dimensity 900 dovrebbero assicurare una maggiore durata della batteria.

Altrettanto importante è il fatto che il nuovo chipset di MediaTek supporti i display Full HD + con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, nonché la registrazione video 4K HDR e la riduzione avanzata del rumore. I produttori di telefoni potranno tranquillamente dotare di fotocamere fino a 108 megapixel i loro nuovi dispositivi alimentati con questo nuovo processore.

Ma quando vedremo i primi smartphone con Dimensity 900? Su questo non è ancora emerso alcun dettaglio concreto, anche se sembra piuttosto probabile che non dovremo aspettare troppo.

