Dimensity 800U, MediaTek presenta il nuovo chipset per la fascia media con modem 5G

MediaTek ha appena annunciato Dimensity 800U, un nuovo chipset di fascia media che entra a far parte della serie Dimensity 800 dell’azienda taiwanese. Si tratta del sesto system-on-a-chip dell’azienda con un modem 5G integrato e il sesto chip della serie Dimensity in generale.

Dimensity 800U va quindi a fare compagnia agli altri cinque processori rilasciati da MediaTek con modem 5G integrati, ovvero Dimensity 720, Dimensity 800, Dimensity 820, Dimensity 1000 e Dimensity 1000+. Ma quali sono le caratteristiche principali del nuovo MediaTek Dimensity 800U?

Prima di tutto è doveroso sottolineare che il nuovo SoC è fabbricato con un processo di produzione a 7 nm (FinFET a 7 nm di TSMC), ed è inoltre dotato di una CPU octa-core composta da 2 core CPU ARM Cortex-A76 con clock fino a 2.4GHz e 6 core CPU ARM Cortex-A55 con clock fino a 2.0GHz.

Dimensity 800U dispone inoltre di una GPU Mali-G57 di ARM, un’unità di elaborazione AI (APU) indipendente, supporta la RAM LPDDR4X (fino a 2133 MHz) e supporta l’archiviazione di classe UFS 2.1. Il nuovo processore appena ufficializzato da MediaTek supporta anche i display con risoluzione fino a Full HD + e frequenze di aggiornamento di 120Hz. Stando a quanto affermato dall’azienda taiwanese, sembra garantito il supporto ai video HDR10 +, oltre al motore MiraVision PQ personalizzato di MediaTek con ottimizzazioni HDR aggiuntive per i video.

Molto importante il modem 5G integrato, con supporto per 5G + 5G Dual Sim Dual Standby (DSDS), sub-6GHz 5G su reti SA e NSA, doppia Voice over New Radio (VoNR), aggregazione di due portanti 5G (2CC 5G-CA ) e la tecnologia 5G UltraSave di MediaTek.

Il Dimensity 800 ha 4 core CPU ARM Cortex-A76 con clock fino a 2.0GHz e 4 core CPU ARM Cortex-A55 con clock fino a 2.0GHz, mentre Dimensity 820 ha 4 core CPU ARM Cortex-A76 con clock fino a 2.6GHz e 4 core CPU ARM Cortex-A55 con clock fino a 2,0 GHz. Pertanto, il nuovo Dimensity 800U avrà probabilmente prestazioni single-core migliori rispetto al Dimensity 800 ma non sarà più “prestante” del Dimensity 820 (e nel multi-core dovrebbe essere peggiore rispetto ad entrambi, ndr).

Finora, al di fuori della Cina non è stato lanciato nemmeno uno smartphone alimentato con un chipset MediaTek Dimensity, sebbene la società abbia recentemente confermato che i dispositivi equipaggiati con questi processori arriveranno nei mercati internazionali entro il terzo trimestre del 2020.

Fonte XDA