A maggio, MediaTek ha annunciato Dimensity 1000+ 5G come versione aggiornata del SoC Dimensity 1000. Lo smartphone iQOO Z1 che ha debuttato nello stesso mese è stato il primo telefono ad avere in dotazione il processore Dimensity 1000+ 5G, ed è arrivato nel mercato con un prezzo di partenza allettante di 2.198 Yuan che sono circa 275 €. Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Cina, Xiaomi o Redmi rilasceranno uno nuovo smartphone alimentato dal SoC Dimensity 1000+.

Dimensity 1000+ viene fornito con quattro core CPU CortexA-A77 che funzionano fino a 2,6 GHz e quattro core CPU Cortex-A55 ad alta efficienza energetica che vanno fino a 2 GHz. Per la grafica, presenta la GPU Mali-G77 MC9. Il chipset a 7nm supporta la risoluzione Full HD + con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. È l’unico chip del settore che supporta il doppio standby 5G + 5G con doppia SIM.

Xiaomi lavora su smartphone con SoC Dimensity 1000+

La notizia arriva tramite un post condiviso su Weibo dall’ormai noto leaker ”Digital Station” che ha condiviso diverse volte informazioni in merito a dispositivi Xiaomi e Redmi che poi si sono rivelate vere e corrette. Nel post non ci sono dettagli in merito le specifiche del telefono Xiaomi / Redmi che dovrebbe arrivare con il SoC Dimensity 1000+. Tuttavia una cosa possiamo supporre: considerando che il prezzo di Redmi K30 Pro alimentato da Snapdragon 865 ha raggiunto i 2.197 Yuan (circa 275 €), il telefono Xiaomi / Redmi con SoC Dimensity 1000+ potrebbe costare circa 2.000 Yuan, vale a dire circa 250 €. Ovviamente tutto dipenderà anche dalle caratteristiche tecniche del dispositivo.

Lo stesso leaker qualche settimana fa, ha affermato che Xiaomi sta lavorando su un nuovo smartphone con display a perforazione con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Potrebbe essere proprio questo il prossimo telefono alimentato con SoC Dimensity 1000+ del marchio cinese? Se così fosse il dispositivo potrebbe arrivare nel mercato nel mese di luglio. Xiaomi o Redmi non hanno ancora confermato l’esistenza dello smartphone alimentato da un SoC Dimensity 1000+. Si prevede però che nei prossimi giorni arriveranno altre voci con ulteriori informazioni al riguardo.

Fonte gizmochina