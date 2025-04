Dieci anni di Google Fi: un viaggio tra cambiamenti e adattamenti nel mercato della telefonia

Il lancio di Google Fi, avvenuto il 22 aprile 2015, ha scolpito una nuova dimensione nel panorama delle telecomunicazioni. Come giornalista tecnologico, ho subito avvertito l’attrattiva di un operatore telefonico che prometteva flessibilità e copertura sia negli Stati Uniti che all’estero. Dopo un rapido processo di registrazione, ho iniziato a utilizzare il servizio, rimanendo fedele per oltre sei anni. Tuttavia, avanzando nel 2025, non ho più utilizzato regolarmente Google Fi dal 2021. Ho ripreso a usarlo sporadicamente per test e potrei tornare a farlo se dovessi riprendere a viaggiare frequentemente.

Negli ultimi dieci anni, le esigenze dei consumatori e il panorama competitivo della telefonia mobile sono notevolmente cambiati. Mentre Google Fi si è dimostrato un’opzione solida in passato, oggi il mio utilizzo riflette come sia cambiato il mercato e le mie necessità.

I motivi del mio interesse iniziale per Google Fi

Nei suoi primi anni, Google Fi è emerso come una forza dirompente nel settore. Pensato per essere l’alternativa prepagata alle offerte postpagate tradizionali, Google Fi è riuscito a posizionarsi favorendo una connettività internazionale accessibile e senza complicazioni. All’epoca, il mercato degli operatori prepagati stava iniziando a migliorare, ma esisteva ancora un notevole divario tra queste offerte e quelle postpagate.

Dal lancio, Google Fi ha presentato un piano semplice: $20 al mese per chiamate e messaggi, più $10 per ogni gigabyte di dati. A quel tempo, piani simili delle compagnie tradizionali costavano almeno $80 per 10-12GB. Per me, il vantaggio maggiormente attrattivo era la chiara struttura dei costi. Lavorando da casa, il mio utilizzo di dati mobili era limitato. Sfruttando la politica di accredito per i dati non utilizzati, le mie bollette mensili erano generalmente contenute.

La semplicità della copertura internazionale, che inizialmente era un vantaggio piuttosto che una necessità, si è rivelata cruciale quando ho cominciato a viaggiare di più. La pressione di dover cambiare SIM o impostare le configurazioni APN era assente; il servizio si rivelava sempre funzionante e senza intoppi, anche se occasionalmente era necessario riavviare il telefono.

Evoluzione di Google Fi e mutamento del mercato

In un decennio, Google Fi ha certamente compiuto progressi, pur mantenendo inalterate le sue idee di fondo: copertura negli Stati Uniti attraverso più reti, facilità nei viaggi internazionali e prezzi chiari. Oggi, ora conosciuto come Fi Wireless, Google Fi punta ancora a questi obiettivi, ma la sua unicità ha subito un cambiamento, visto che molte delle caratteristiche sviluppate nel tempo non sono più esclusive.

Attualmente, Google Fi si affida esclusivamente alla rete T-Mobile, che, grazie alla fusione con Sprint, offre una copertura quasi completa a livello nazionale. Tuttavia, nella mia attuale zona rurale, l’affidabilità della rete Verizon supera di gran lunga quella di T-Mobile. Ciò ha comportato una diminuzione dell’attrattiva di Google Fi, che non offre più la flessibilità di connettersi a più reti.

In termini di viaggi internazionali, inizialmente Google Fi era la scelta migliore con $2 per gigabyte in oltre 200 paesi. Oggi, la concorrenza ha elevato le sue offerte. Tutti e tre i principali operatori statunitensi ora forniscono il roaming gratuito in Canada e Messico su gran parte dei loro piani postpagati, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più agevole per i consumatori.

Prezzi trasparenti ma meno competitivi

Google Fi ha mantenuto una struttura di prezzi chiara, che ha reso il servizio attraente all’inizio, ma nel tempo ha iniziato a perdere il suo vantaggio. Con la crescente popolarità dei piani illimitati, Google Fi ha introdotto il proprio piano illimitato nel 2019, ma il prezzo non era più così competitivo.

Il costo per l’Unlimited plan era di $45 a persona per un gruppo di quattro, risultando più economico rispetto ai principali operatori, ma nel corso degli anni anche altre compagnie hanno abbassato i loro prezzi. Di contro, Google Fi ha mantenuto il suo piano flessibile a $20 per l’accesso e $10 per ogni gigabyte di dati, rendendo difficile giustificare la spesa per utenti con un consumo ridotto.

Negli anni seguenti, perseguendo l’obiettivo di una maggiore semplicità, mi sono trasferito a un piano illimitato e, successivamente, a un piano più economico senza le funzionalità internazionali. Scoprendo altre opzioni prepagate con tariffe più vantaggiose, ho progressivamente abbandonato Google Fi.

Un futuro da nicchia per Google Fi

Nel 2025, Google Fi ha perso il primato della convenienza a favore di operatori come Tello e Mint Mobile, specialmente per i piani con poca richiesta di dati. Anche nel settore dei piani illimitati, ci sono alternative più economiche, sebbene rimanga competitivo rispetto a marchi premium come Cricket e Metro by T-Mobile.

Sebbene molte delle agevolazioni iniziali di Google Fi siano scemati nel tempo, la filosofia principale del servizio è rimasta. L’idea di offrire un servizio semplice e affidabile, privo di costi nascosti e complicazioni legate al roaming, continua a essere cruciale. Tuttavia, la competizione nel mercato ha creato alternative che non solo attraggono nuovi clienti, ma possono anche soddisfare quelle esigenze a cui Google Fi potrebbe far fatica a rispondere.

Oggi Google Fi si rivolge a un pubblico specifico, specialmente per chi viaggia frequentemente, ma la sua offerta non è più così unica. Fino a quando non ci saranno miglioramenti significativi nella copertura e nelle funzionalità, la mia presenza in Google Fi rimarrà limitata. Con la continua evoluzione delle esigenze dei consumatori e delle offerte competitive, anche Google Fi ha una sfida da affrontare.