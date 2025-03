Deutsche Telekom presenta l'innovativo smartphone AI al Mobile World Congress di Barcellona

Deutsche Telekom ha svelato, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, un'idea avvincente per il suo nuovo smartphone, un dispositivo alimentato da chatbot e intelligenza artificiale. Il progetto, noto come "AI Phone", promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia. Questo smartphone, previsto per il lancio entro la fine dell'anno, sarà gestito dalla piattaforma "Magenta AI", che offre accesso a una serie di strumenti avanzati inclusi Perplexity Assistant, Google Cloud AI, ElevenLabs e Picsart.

Un telefono "senza app": come funzionerà l'AI Phone

Il concetto di smartphone "senza app" è emerso durante il MWC 2024, presentato da Deutsche Telekom, la società madre di T-Mobile. Questo dispositivo sarà principalmente controllato dalla voce, consentendo agli utenti di effettuare prenotazioni di voli, riservare ristoranti e molto altro, senza la necessità di navigare tra le varie applicazioni. Grazie all'implementazione di modelli d'azione avanzati simili a quelli di prodotti come il Rabbit R1, gli utenti potranno svolgere numerose attività in modo semplice ed intuitivo.

Claudia Nemat, membro del consiglio direttivo di Deutsche Telekom, ha dichiarato in una nota stampa che l'AI Phone, dotato di Perplexity Assistant, sarà in grado di chiamare un taxi o fare la spesa senza che sia necessario passare da un'app all'altra sul dispositivo. Questa innovazione potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui utilizziamo i nostri smartphone quotidiani, creando un'interazione ancora più fluida e naturale con i servizi digitali.

Funzionalità e strumenti di intelligenza artificiale integrati

Oltre a svolgere funzioni tradizionali, l'AI Phone di Deutsche Telekom includerà anche una serie di strumenti per la gestione delle informazioni, come il motore di ricerca alimentato da Perplexity. Queste funzionalità non saranno limitate esclusivamente al nuovo dispositivo; infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, tra cui quelli sviluppati da Google Cloud AI, ElevenLabs e Picsart, saranno anche integrati nell'app MeinMagenta. Questa app, già disponibile su altri smartphone, permetterà agli utenti di accedere ad alcune delle stesse potenzialità anche sui loro dispositivi attuali.

L'azienda non ha rivelato molti dettagli riguardo all'hardware dell'AI Phone, ma le immagini finora presentate indicano un dispositivo di fascia media, caratterizzato da cornici spesse sia sopra che sotto lo schermo, con un pulsante di accensione e spegnimento di colore rosa. Questi elementi suggeriscono un design piuttosto sobrio e funzionale, in linea con l'approccio pragmatico di Deutsche Telekom.

Tempistiche di lancio e futuro dell'intelligenza artificiale

Il lancio dell'AI Phone è previsto per il secondo semestre dell'anno in corso, mentre nel frattempo Deutsche Telekom sta pianificando di integrare alcune funzionalità intelligenti nei suoi servizi esistenti. Già quest'estate, la compagnia prevede di arricchire l'app MeinMagenta con alcune delle nuove capacità derivate dalla collaborazione con Google Cloud AI, ElevenLabs e Picsart. Questo sviluppo non solo amplierebbe l'offerta di servizi per gli attuali utenti, ma preparerebbe anche il terreno per una transizione fluida all'arrivo del nuovo smartphone.

Il futuro della tecnologia mobile sembra essere sempre più legato all'intelligenza artificiale, e il progetto di Deutsche Telekom potrebbe rappresentare un passo decisivo verso una nuova era di interazione tra utenti e dispositivi. Con l'AI Phone, l'azienda mira a porsi come leader nel mercato, offrendo soluzioni innovative per una vita quotidiana sempre più semplificata.