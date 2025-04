Design dell’iPhone 17 Pro: poche novità rispetto al predecessore

Il design dell’iPhone 17 Pro non sembra promettere una rivoluzione rispetto al modello precedente, l’iPhone 16 Pro. Secondo quanto riportato nella newsletter di Mark Gurman, le aspettative che circolavano inizialmente su un cambiamento significativo dello stile sembrano essere state ridimensionate. Le anticipazioni più recenti indicano che il nuovo modello sarà sostanzialmente simile a quello attuale, anche se con alcune differenze nella parte posteriore dedicata alla fotocamera.

Aspettative sul design frontale e posteriore

Gurman, noto analista di Apple, ha rivelato che il frontale dell’iPhone 17 Pro sarà “abbastanza simile” a quello dell’iPhone 16 Pro. Gli utenti non devono quindi aspettarsi un “look particolarmente audace” come inizialmente suggerito. Tuttavia, per quanto riguarda il retro, la fotocamera presenterà delle “significative differenze“. Questa distinzione sarà evidente, anche se non avrà un impatto radicale sul disegno globale.

Le speculazioni iniziali avevano fatto circolare l’idea di una riduzione del ritaglio per il Dynamic Island, caratteristica distintiva conversativa degli ultimi modelli. Tuttavia, le ultime informazioni suggeriscono che questa modifica non avverrà. Gli appassionati della mela morsicata dovranno quindi accontentarsi delle stesse dimensioni per questa funzione.

Il design a due toni: conferme e smentite

Un altro aspetto che ha suscitato discussione è stata la possibilità di un design a due toni per l’iPhone 17 Pro. Circolavano online immagini che mostravano un blocco della fotocamera di colore nero su uno sfondo argentato. Tuttavia, Gurman ha chiarito che queste rappresentazioni non sono affidabili. Secondo le sue fonti, non ci sarà un retro bicolore e la sezione della fotocamera avrà lo stesso colore del resto del dispositivo. Questo chiarimento ridimensiona le speranze di un rinnovamento estetico che potesse separare visivamente la fotocamera dal resto della scocca.

Verso un’evoluzione graduata

In sostanza, la transizione dal design dell’iPhone 16 Pro a quello dell’iPhone 17 Pro non sarà un salto colossale. L’assenza di un design radicalmente nuovo suggerisce che Apple stia optando per un’evoluzione più che una rivoluzione. Tuttavia, ci sarà comunque un richiamo al “bar design” per la fotocamera, che mantiene la continuità con i modelli precedenti. La scelta cromatica sarà omogenea, riflettendo un desiderio di coerenza estetica.

Nel complesso, gli utenti possono aspettarsi un’interpretazione più evoluta e raffinata del design dell’iPhone senza cambiamenti sconvolgenti. Questo approccio si allinea alla filosofia di Apple, secondo cui l’affidabilità e la continuità sono importanti quanto l’innovazione.