Dell XPS 8960: La potenza discreta per lavoro e gioco in un design sobrio

Il Dell XPS 8960 rappresenta un interessante passo avanti nella storica linea di desktop XPS di Dell. Combinando un aspetto elegante e professionale con opzioni di prestazioni elevate, questo computer ben si adatta sia a contesti lavorativi che a sessioni di gaming impegnative. Il modello in esame, disponibile a un prezzo che può scendere fino a $1,400, presenta delle caratteristiche e prestazioni che meritano un'analisi approfondita.

Caratteristiche generali del Dell XPS 8960

Il Dell XPS 8960 è costruito attorno a un design robusto, presentando dimensioni di 27 litri e misure di 173 x 426.9 x 372.9 mm. È alimentato da un processore Intel Core i7-14700K, posizionato a una frequenza di 3,400 MHz, supportato da 32 GB di RAM DDR5-5600 e una scheda grafica Nvidia RTX 4080 Super. Con un’unità di archiviazione NVMe M.2 PCIe Gen 4 da 1 TB, il sistema offre prestazioni che soddisfano anche gli utenti più esigenti.

Nel corso della nostra valutazione, il computer ha dimostrato ottime capacità di lavoro e gaming. Nonostante un prezzo di listino che parte da $2,549, è possibile trovare l'unità a un costo scontato, rendendola un'opzione interessante in rapporto alle specifiche tecniche offerte.

Prestazioni sotto pressione

Sotto il profilo delle prestazioni, il Dell XPS 8960 ha superato le aspettative. La ventilazione potrebbe sembrare limitata, avendo solo un piccolo dissipatore d'aria e due ventole, eppure il sistema gestisce carichi di lavoro intensivi senza problemi. È particolarmente sorprendente come, nonostante la contenuta capacità di raffreddamento, sia in grado di mantenere prestazioni elevate, battendo in diverse prove comparativamente modelli di fascia più alta. Durante un test di stress di 3DMark, ha mantenuto prestazioni costanti, raggiungendo buone medie nei benchmarks a 4K.

Quando si tratta di gaming, il XPS 8960 offre frame rate soddisfacenti a risoluzioni elevate, restituendo fino a 120 fps in vari titoli. È un computer pensato per l'utente che desidera un dispositivo di lavoro silenzioso, ma pronto anche per divertenti sessioni di gioco. Da notare, tuttavia, che la velocità di archiviazione non è delle migliori, considerando il prezzo del sistema.

Design e costruzione: Un look professionale

L'estetica del Dell XPS 8960 è sobria e professionale, disponibile in un elegante chassis di grafite o grigio. Nonostante appaia come un normale computer da ufficio, nasconde internamente componenti di alta qualità. Il case è metallico, ad eccezione del pannello frontale in plastica, e presenta aperture che favoriscono il ricambio d'aria. Anche l’assenza di filtrazione della polvere è una nota negativa, dato che le aperture potrebbero rapidamente accumulare sporco.

La disposizione delle porte è ricca e ben organizzata. Nella parte frontale, il PC offre porte USB-A e USB-C di veloce accesso, insieme a un lettore di schede SD. Anche il retro del sistema ha un numero significativo di porte, inclusi vari jack audio e connessioni per la rete. Sfortunatamente, non sono presenti porte Thunderbolt o USB4.

Flessibilità di aggiornamento e manutenzione

Un aspetto critico da considerare è il grado di aggiornabilità offerto dal Dell XPS 8960. La scheda madre proprietaria e il design non standard possono limitare le opzioni future di potenziamento. Anche se l'interno del case consente di sostituire facilmente la memoria e l'archiviazione, il passaggio a componenti di terze parti può essere complicato a causa di limiti di spazio e compatibilità.

Aprire il case è una procedura semplificata da un meccanismo a sgancio rapido, favorendo l'accesso per eventuali modifiche. Tuttavia, l'upgrade a una scheda grafica nuova o a una scheda di rete migliore può risultare più complesso di quanto ci si aspetti. Nonostante ci siano diverse opzioni di configurazione, il modello in politica attuale potrebbe rappresentare l'ultimo desktop a portare il marchio XPS.

Prestazioni nei benchmark: Un confronto con i competitor

Confrontando il Dell XPS 8960 con i principali concorrenti della categoria, emerge un quadro interessante. La macchina mostra risultati competitivi nei test di Geekbench e PCMark, segnalando prestazioni eccellenti sia in single-core che in multi-core. Tra i rivali, modelli come l'Alienware Aurora R16 e il Lenovo Legion Tower 7i si distinguono anche loro, ma il Dell mantiene la sua posizione come un'opzione forte per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e discrezione.

Nel complesso, la recensione del Dell XPS 8960 dimostra che questo desktop riesce a coniugare praticità e potenza, restituendo ottime prestazioni in un design discreto, adatto per home office e sessioni di gaming. Gli appassionati che cercano un sistema robusto per lavoro e gioco potrebbero trovare in questo modello una soluzione molto interessante.