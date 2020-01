Dell XPS 13 2020 è ufficiale: caratteristiche e prezzi del nuovo portatile

Dell ha lanciato la versione aggiornata del suo famoso laptop XPS 13 prima del CES 2020. In molti immaginavano che Dell sfruttasse la vetrina della grande fiera di Las Vegas, che prenderà il via il prossimo 7 gennaio. Invece, l’azienda ha deciso di anticipare i tempi e ufficializzare già il nuovo laptop.

Chiamato semplicemente XPS 13 (numero modello 9300, ndr), l’ultimo laptop Dell presenta un display 16:10 più grande ma con cornici ancora più sottili rispetto al suo predecessore e uno spessore uniforme della cornice su tutti i lati. La grande caratteristica di questo prodotto è che nonostante la presenza di un display più grande con una maggiore luminosità, le dimensioni del nuovo laptop XPS 13 risultano inferiori rispetto al suo predecessore.

Dell ha voluto mantenere invariata la struttura in metallo e vetro. Inoltre ad alimentare il nuovo prodotto troviamo processori Intel di decima generazione. Oltre alla versione standard dell’XPS 13, Dell ha anche lanciato il laptop XPS 13 Developer Edition che esegue l’ultima build di Ubuntu.

Il Dell XPS 13 ha un prezzo di partenza di 999,99 dollari (circa 900 euro) e sarà disponibile a partire dal 7 gennaio in Canada, Francia, Germania, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, mentre in Italia il laptop sarà disponibile a partire da febbraio. Per quanto riguarda l’XPS 13 Developer Edition, sarà disponibile a partire da 1.199 dollari (circa 1075 euro) e sarà disponibile in Canada, negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei sempre a partire da febbraio.

Il Dell XPS 13 presenta un display da 13,4 pollici la cui risoluzione può arrivare a UHD + (3.840 x 2.400 pixel) con picco di 500 nits di luminosità, rapporto di contrasto 1500: 1, angolo di visione di 178 gradi e 91,5% di rapporto “schermo-corpo”. Come detto, il nuovo laptop è alimentato da processori Intel Core di decima generazione, a partire da Intel Core i3 (1005G1), fino al processore quad-core Intel Core i7 (1065G7).

Dell XPS 13 ha inoltre 32 GB di RAM LPDDR4X, mentre lo spazio di archiviazione arriva a 2 TB PCIe (3×4) SSD. L’XPS 13 è infine equipaggiato con una batteria da 52 Wh che può essere alimentata da un adattatore CA da 45 W tramite una porta di tipo C, mentre a gestire tutto sul piano software ci pensa Windows 10.

E’ presente anche un sensore di impronte digitali incorporato nel pulsante di accensione dell’XPS 13 standard, che risulta invece assente sulla Developer Edition.