Dell rinnova la serie “G”: lanciati laptop e monitor per un gaming da favola

Dell presenta il nuovo G7 15/17, un potente laptop da gaming che si distingue per il suo stile sofisticato. Completamente rivisto con un design più sottile, prestazioni potenti e funzionalità a valore aggiunto come la luce del telaio personalizzabile, il nuovo G7 promuove significativi miglioramenti rispetto alla generazione precedente, specialmente per i videogiocatori.

Il laptop si distingue per il design innovativo della cerniera e per la struttura del telaio interamente in metallo anodizzato (di colore nero), ed è inoltre alimentato dalle più recenti CPU Intel Core di decima generazione (fino a i9) e dalle schede grafiche GeForce di NVIDIA. La sua esperienza di gioco è migliorata grazie all’introduzione di un trackpad in vetro, l’illuminazione dello chassis personalizzabile e la tastiera RGB a 4 zone.

Inoltre, l’implementazione di Nahimic 3D Audio completa l’esperienza, con un panorama sonoro a 360° con VoiceBoost e radar Sound Tracker. Il nuovo G7 da 17 pollici è disponibile da ieri, martedì 23 giugno, a partire da 1.429,99 dollari (1265 euro), mentre il G7 da 15” sarà disponibile il 29 giugno (allo stesso prezzo).

Interessante anche il desktop G5 annunciato da Dell, anch’esso pensato soprattutto per il gaming. La perla è la nuova CPU Core di decima generazione di Intel, che garantisce un gameplay più fluido. Grazie alle schede grafiche NVIDIA® GeForce® GTX / RTX o AMD Radeon ™ RX 5600 con funzionalità VR per incredibili giochi a 1080p, l’utente può godere di prestazioni elevate e reattività rapida per un gameplay ininterrotto.

Durante le sessioni di gioco più intense, a fare la differenza saranno le quattro opzioni di modalità termica del G5 che si trovano nel Centro comandi Alienware. G5 è progettato come un desktop compatto, e il design del pannello frontale è accentuato dall’illuminazione a LED RGB completa. Il nuovo G5 sarà in vendita il 9 luglio a partire da 699,99 dollari (620 euro).

Da segnalare anche il Dell 27 Gaming Monitor (S2721DGF), che offre un design reinventato per i giocatori che desiderano una grafica accattivante con VESA DisplayHDRTM 400 per i giochi ad alta intensità grafica. Con la tecnologia IPS veloce, la risoluzione QHD, il supporto per NVIDIA® G-SYNC® compatibile e la tecnologia AMD FreeSyncTM Premium Pro, l’utente può aspettarsi una qualità e una coerenza del colore eccezionali e una frequenza di aggiornamento straordinaria di 165Hz. Sarà disponibile in tutto il mondo il 28 luglio a 569,99 dollari (505 euro).