Dell annuncia i nuovi laptop con processori H Core di 11esima generazione

Intel sta rilasciando nuovi chip mobili ad alte prestazioni e tra le aziende pronte a cogliere questa opportunità non poteva di certo mancare Dell. Il famoso produttore ha appena annunciato le linee di laptop da gioco G15 e Alienware m15 R6, che includono processori della serie H Core di 11a generazione.

Il portatile da gioco Dell includerà un chip i7 fino a sei core che dovrebbe riuscire a gestire nel migliore dei modi la maggior parte dei giochi e le attività ad alta intensità di calcolo. Molto probabilmente avremo a che fare con la stessa potenza della CPU anche sull’Alienware m15 R6.

Entrambi i modelli di laptop da gioco dispongono della grafica della serie Nvidia GeForce RTX 30, anche se Dell non ha precisato se questo aspetto includa il mid-tier 3050 o 3050 Ti. Molto probabilmente ci saranno opzioni di refresh rate sia a 120 Hz che a 165 Hz con il G15.

Il laptop di Dell potrebbe presentare anche qualche interessante miglioria in termini di design, con uno chassis più “ispirato ai giochi” e cornici sottili. Gli utenti potranno avere a disposizione un’opzione per una tastiera retroilluminata RGB a quattro zone WASD e una scorciatoia da tasto Game Shift che va ad aumentare le ventole per far sì che il sistema funzioni a pieno regime senza surriscaldamenti.

Dell dovrebbe mettere in vendita il laptop da gioco G15 il prossimo 3 giugno, con un prezzo di partenza di 799 dollari. Al momento non si conoscono i prezzi relativi all’Alienware m15 R6.

Fonte Android Authority