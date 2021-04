Dell Latitude 7320 Detachable, il nuovo convertibile sfida il Surface Pro

Se chiedessimo alla maggior parte delle persone di indicare il miglior laptop con una tastiera removibile, quasi tutti risponderebbero molto probabilmente “Surface Pro”. Eppure non è solo il pur ottimo device di Microsoft a garantire questa modalità. Le alternative sul mercato non mancano, sia per gli scopi aziendali che per i semplici consumatori. Un buon prodotto in tal senso è certamente il Latitude 7320 Detachable, appena annunciato da Dell e già in corsa per essere il laptop più ricercato nel mercato aziendale.

Come i precedenti modelli con tastiera “staccabile” della serie Latitude di Dell, anche il Latitude 7320 Detachable si presenta come un potente tablet Windows, con un cavalletto e una tastiera rimovibile pensata appositamente per gli utenti aziendali mobili.

L’aggiornamento più significativo del 7320 è senza dubbio l’introduzione dei più recenti processori Intel di 11a generazione (fino a un Core i7), con 32 GB di RAM LPDDR4X-4267 e SSD PCIe NVMe M.2 fino a 1 TB. A bordo del nuovo prodotto troviamo anche due fotocamere da 8 e 5 megapixel, due porte USB Type-C (Thunderbolt), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e una batteria da 40 Whr con ricarica rapida ExpressCharge, che assicura una ricarica dell’80% in 60 minuti.

Il nuovo modello ha anche un display touch 3: 2, con risoluzione 1920 x 1280 e il supporto per il proprio stilo (la Active Pen). La multinazionale statunitense fondata ad Austin afferma che la “Active Pen” in questione è “la penna stilo di ricarica più veloce al mondo disponibile su un tablet rimovibile commerciale”. La società americana assicura anche una ricarica fino al 100% in soli 30 secondi e un uso continuo di 90 minuti con una sola carica.

Come altri prodotti della gamma Latitude che abbiamo potuto apprezzare di recente, anche il nuovo 7320 Detachable supporta il software Dell Optimizer basato sull’intelligenza artificiale, che migliora le prestazioni del dispositivo e aumenta anche la durata della batteria. Dell afferma che il nuovo dispositivo è “il PC aziendale più intelligente del mondo”. Il prodotto supporta la piattaforma vPro di Intel e può essere fornito con Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise e Windows 10 Home.

Il Dell Latitude 7320 Detachable è già disponibile per l’acquisto, con il prezzo che parte da 1.549 dollari (1.284 euro al cambio attuale).

Fonte The Verge