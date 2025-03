Dell lancia in Italia nuovi notebook e monitor dopo il CES 2025 di Las Vegas

Dell, colosso statunitense dell'elettronica, ha riportato in Italia una selezione dei portatili e monitor presentati al CES di Las Vegas nel gennaio scorso. La nuova lineup include quattro notebook della gamma Dell Plus e due linee di monitor: Plus e Pro Plus. Siamo di fronte a dispositivi che promettono di attrezzare gli utenti italiani sia per attività professionali che per il gaming e altre esigenze quotidiane.

I notebook della nuova gamma Dell Plus

Il CES 2025 ha segnato un cambiamento significativo nella proposta di notebook dell'azienda, con un'attenzione particolare verso il supporto delle intelligenze artificiali. La gamma Dell Plus si propone come una soluzione versatile, pensata per soddisfare le diverse esigenze di lavoro, studio e gioco. I nuovi modelli disponibili in Italia includono il Dell 14 Plus, il 14 Plus 2-in-1, il 16 Plus e il 16 Plus 2-in-1, tutti equipaggiati con le più recenti piattaforme Intel e il sistema operativo Windows 11.

Dell 14 Plus

Il Dell 14 Plus è un notebook dal design compatto, con misure di 314 x 226,15 x 14/16,95 mm e un peso di 1,55 kg. Questo modello è provvisto di un display WVA da 14 pollici, con risoluzione FHD+ e la possibilità di optare per una finitura IPS con risoluzione QHD. La potenza di calcolo è data dai processori Intel Core Ultra di seconda generazione, che variano dal Core Ultra 5 226V fino al Core Ultra 9 288V, affiancati da GPU Intel Arc. Gli utenti possono scegliere tra diverse configurazioni di RAM, fino a 32 GB e unità SSD da 2 TB. Inoltre, sono presenti porte come HDMI 2.1, Thunderbolt 4 e USB-C, con opzioni di connettività Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, a seconda dei modelli.

Dell 14 Plus 2-in-1

Il modello 14 Plus 2-in-1 si differenzia per il suo display touchscreen, mantenendo dimensioni simili al predecessore. Questo articolo è pensato per gli utenti che cercano versatilità e funzionalità multitasking. Anche in questo caso, le configurazioni di hardware sono pressoché identiche, con la possibilità di utilizzare un display touchscreen FHD+ e una batteria di capacità simile.

Dell 16 Plus

Con un display più grande, il Dell 16 Plus offre un pannello da 16 pollici e risoluzioni FHD+ o QHD+, con opzione per retroilluminazione mini-LED e luminosità fino a 600 nit. Le dimensioni sono 356,78 x 250,60 x 14,13/16,99 mm e un peso di 1,87 kg. Anche in questo caso, i processori Intel Core Ultra di seconda generazione offrono prestazioni eccellenti, e le specifiche rimangono in linea con il modello 14 Plus.

Dell 16 Plus 2-in-1

Questo modello 2-in-1 si distingue per il suo schermo touchscreen e per la disponibilità della singolare finitura Midnight Blue. La struttura è identica a quella del 16 Plus, con pesi che aumentano leggermente. Con le stesse opzioni di configurazione e prestazioni, si rivolge a chi cerca un dispositivo versatile senza compromettere le specifiche tecniche.

Monitor Dell: gamma Plus e Pro Plus

Dopo i notebook, l’attenzione si sposta sui monitor, un settore in cui Dell continua ad innovare e ad offrire prodotti di alta qualità. La nuova gamma di monitor include modelli adatti a professionisti e appassionati di gaming. Con l’applicazione Dell Display and Peripheral Manager , gli utenti possono sfruttare funzionalità come la Easy Arrange, che facilita l’organizzazione delle finestre sullo schermo.

Monitor Dell Pro Plus

La linea Pro Plus comprende il Dell Pro 14 Plus, un monitor portatile da 14 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel, facile da trasportare e capace di inclinarsi. Successivamente, il Dell Pro 34 Plus USB-C Hub è un monitor curvo da 34 pollici, con risoluzione WQHD e frequenze superiori a 100 Hz.

Per finire, la serie include anche i monitor Dell Pro 32 e 27 Plus 4K USB-C Hub, entrambi dotati di risoluzione 4K e progettati per minimizzare l'affaticamento visivo. Si collega al computer tramite porta USB-C, garantendo così alimentazione e trasferimento dati.

Monitor Dell Plus

La gamma Plus si propone un gradino sotto, ma non per questo è da sottovalutare. Offre prodotti pensati sia per il lavoro che per il gaming. Il monitor Dell 34 Plus USB-C è curvo con una risoluzione WQHD e refresh rate di 120 Hz, ideale per gli utenti che amano giocare o lavorare in modo efficiente. Il modello Dell 27 Plus 4K, con risoluzione 4K e design flat, è una valida alternativa per chi desidera un monitor potente e versatile ma con misure più contenute.

Disponibilità e prezzi

Diamo uno sguardo ai prezzi e alla disponibilità dei nuovi prodotti Dell in Italia. I notebook Dell 14 Plus e Dell 16 Plus sono già disponibili a partire da 1.149 euro, mentre il 14 Plus 2-in-1 ha un prezzo consigliato di 999 euro. I monitor portatili e curvi, come il Pro 14 Plus e il Dell Pro 34, sono presenti sul mercato rispettivamente a 308,66 euro e 799,10 euro.

Il monitor da 75 pollici, ideale per sale conferenze, offre un'esperienza ulteriore al prezzo di 3.999,99 dollari, con disponibilità dal 27 marzo. Infine, monitor come il Dell Ultra Sharp 32 sono già stati lanciati al prezzo di 1.112,64 euro, confermando l’impegno costante di Dell nell’offrire soluzioni all’avanguardia per esigenze diverse.

Queste nuove proposte di Dell sono destinate a soddisfare una vasta gamma di utenti, dal professionista al gamer, con dispositivi che uniscono design elegante e prestazioni elevate.