Deirdre O’Brien: tra le donne più potenti nel mondo degli affari nel 2025

La prestigiosa rivista Fortune ha pubblicato la sua lista 2025 delle donne più influenti nel mondo degli affari, riconoscendo nuovamente Deirdre O’Brien, Senior Vice President di Apple per Retail e Persone. Quest’anno, O’Brien si colloca al 67° posto, ricordando il suo settimo anno consecutivo in questa prestigiosa selezione.

Un percorso esemplare in Apple

Deirdre O’Brien è un veterano di Apple con oltre 35 anni di esperienza, durante i quali ha ricoperto ruoli chiave e ha guidato importanti progetti. In qualità di Senior Vice President, O’Brien è responsabile dei team di vendita al dettaglio dell’azienda. La sua visione e la sua strategia sono fondamentali per l’espansione globale di Apple, che mira a entrare nei mercati emergenti. Le sue responsabilità spaziano dall’istruzione e sviluppo all’interno di Apple University, fino alla promozione della diversità e inclusione, e alla gestione della compensazione e dei benefici per i dipendenti.

Nel marzo 2025, O’Brien ha ripreso anche il ruolo di manager principale delle persone, un incarico che aveva ricoperto dal 2017 al 2023. Questo ritorno alla leadership del team human resources è avvenuto dopo una breve parentesi caratterizzata dall’assegnazione di Carol Surface come prima Chief People Officer, che ha lasciato l’incarico alla fine del 2024. O’Brien è laureata alla Michigan State University e possiede un MBA conseguito presso la San Jose State University.

Espansione e innovazione nel retail

La carriera di O’Brien è stata contrassegnata da importanti realizzazioni, come l’apertura di negozi in diverse nazioni. Durante l’ultimo anno, ha supervisionato aperture di punti vendita negli Stati Uniti, in Cina, in Spagna e in Svezia, insieme al lancio del primo negozio retail di Apple in Malesia. Non solo, sono previste ulteriori aperture in India, Stati Uniti, Giappone e negli Emirati Arabi Uniti nel corso del 2025.

La sua capacità di affrontare le sfide è emersa in un contesto complesso, caratterizzato da dinamiche lavorative in evoluzione e da un crescente impegno per la sindacalizzazione nei negozi. In particolare, il compito di rivitalizzare le vendite di iPhone attraverso la rete retail globale di Apple è stato cruciale per il suo ruolo. Ha, quindi, dovuto districarsi tra le esigenze di una clientela in continua evoluzione e le pressioni della pandemia che hanno cambiato il modo di lavorare.

Le sfide affrontate

Fortune sottolinea come il cammino di O’Brien sia stato ricco di sfide e cambiamenti. La concorrenza nel settore retail è cresciuta, e allo stesso modo sono aumentate le aspettative nei confronti dei leader. O’Brien ha ereditato la responsabilità di garantire che Apple continuasse a essere un punto di riferimento non solo nell’innovazione dei prodotti, ma anche nel modo in cui si relaziona con i propri dipendenti e i clienti.

Navigare le complesse dinamiche delle vendite e la pressione per attrarre nuovi talenti mentre si gestisce un team in crescita sono tra le molteplici responsabilità che O’Brien ha affrontato. La sua leadership è stata determinante nel mantenere l’identità di Apple, un brand fortemente legato alla qualità e all’eccellenza.

Con un mix di esperienza e innovazione, Deirdre O’Brien rappresenta un esempio di leadership femminile al top, essendo un’ispirazione per molte altre donne nel mondo degli affari. La sua presenza nella lista di Fortune testimonia non solo il suo talento personale, ma anche l’importanza crescente delle donne nella leadership aziendale, un elemento cruciale per il futuro del business.