Declino dei dizionari elettronici in Giappone: l’era del “denshi jisho” si avvia al termine

L’evoluzione della tecnologia porta a cambiamenti inevitabili anche nei prodotti che fino a pochi anni fa rappresentavano un must-have per studenti e professionisti. A Tokyo, nel distretto di Akihabara, si assiste a una riduzione costante degli scaffali dedicati ai dizionari elettronici, un oggetto un tempo fondamentale e ora quasi dimenticato a favore degli smartphone. Questa transizione non è solo una questione di aggiornamenti tecnologici, ma anche una riflessione su come la cultura e le abitudini giapponesi si stiano adattando ai tempi moderni.

La diminuzione della produzione di dizionari elettronici

Negli ultimi anni, l’industria giapponese dei dizionari elettronici ha subito un significante declino. Nel 2007, il Giappone produceva circa 2,8 milioni di dizionari elettronici portatili. Questi dispositivi erano molto più che semplici strumenti di consultazione; erano parte integrante della vita di studenti e professionisti che si barcamenavano tra giapponese, inglese e altre lingue. Tuttavia, nel 2023, le vendite sono scese a soli 385.000 pezzi, una diminuzione drammatica che ha costretto anche i colossi del settore a ritirarsi. Un declino che coincide con l’ascesa delle applicazioni per smartphone e con la crescente convenienza dei dispositivi mobili.

In un Giappone sempre più connesso, gli studenti e i professionisti hanno iniziato a preferire gli smartphone, dotati di applicazioni linguistiche comprese nel costo o addirittura gratuite. Questo cambiamento ha portato alla chiusura di diverse aziende storiche nel settore. Per esempio, Sony si è ritirata nel 2006, mentre Citizen e Seiko Instruments hanno cessato la produzione nel 2015, incapaci di competere con il progresso tecnologico.

La storia del “denshi jisho”

Il “denshi jisho” o dizionario elettronico ha fatto la sua comparsa in Giappone nel 1979 e ha segnato una vera e propria rivoluzione nel modo di comprendere e gestire le lingue. Casio è stata una delle prime aziende a entrare nel mercato, raggiungendo il suo picco di celebrità nel 1996 con il lancio dell’Ex-word, che stabilì nuovi standard nel settore. Questi dispositivi erano noti per la loro specializzazione e per il design compatto, concepito per ottimizzare l’esperienza dell’utente.

Tuttavia, il successo iniziale non è bastato a mantenere viva la domanda. Con il passare degli anni, molte aziende storiche hanno abbandonato il mercato. Anche se Casio mantiene ancora una buona quota, ha recentemente annunciato che non svilupperà più nuovi modelli, indicando così un cambiamento nei paradigmi di consumo.

Seiji Tamura, esponente di rilievo di Casio, ha commentato la situazione affermando che l’uso crescente dei computer nelle scuole e la diffusione delle tecnologie informatiche riportano la necessità di evolversi. Da questo punto di vista, l’azienda ha iniziato a concentrarsi su nuove soluzioni software, come l’app “ClassPad-net“, mentre Sharp si sta orientando verso strumenti che supportano l’apprendimento linguistico.

Un simbolo culturale in via di estinzione

Per i giapponesi, i dizionari elettronici sono stati non solo strumenti, ma veri e propri portatori di significato culturale. Tradizionalmente, erano regali privati per studenti e neoassunti, simboleggiando un approccio disciplinato e metodico allo studio. La complessità della lingua giapponese, caratterizzata da diversi sistemi di scrittura e dall’uso di kanji, ha reso questi dispositivi particolarmente utili.

Le caratteristiche più avanzate dei dizionari digitali, come il riconoscimento della calligrafia e le funzionalità multimediali, hanno incrementato il loro valore aggiunto. Tuttavia, il cambiamento demografico e la diminuzione della natalità hanno portato a una riduzione del numero di studenti, che rappresentavano il principale bacino d’utenza per questi prodotti. Alla luce di ciò, la moda e il desiderio di possedere un “denshi jisho” si stanno appannando.

Verso un futuro verso la digitalizzazione

La scomparsa dei dizionari elettronici sta diventando emblematiche di una tendenza più grande: l’integrazione dei dispositivi specializzati con software multifunzionali. Come è avvenuto in altri settori, come quello della fotografia o della navigazione, anche in questo caso i dispositivi dedicati stanno cedendo il passo a soluzioni più generali. Le app moderne per l’apprendimento delle lingue stanno introducendo non solo funzionalità innovative, ma anche meccanismi interattivi e ludici che coinvolgono maggiormente l’utente.

Tuttavia, il passaggio dall’hardware al software inevitabilmente porta con sé delle perdite. Questa transizione implica la perdita di strumenti progettati esclusivamente per uno scopo, privi di distrazioni. I dizionari digitali, con la loro capacità di concentrare l’attenzione, offrivano un’esperienza d’uso che le attuali app fanno fatica a replicare.

Il declino dei dizionari elettronici è un riflesso di una società giapponese in evoluzione, che sta abbracciando l’era digitale. I “denshi jisho” potrebbero scomparire, ma rappresentano anche la storia di un paese che sta cercando di trovare il proprio posto in un mondo sempre più interconnesso. La transizione verso smartphone e software rappresenta non solo un cambiamento tecnologico, ma anche un’opportunità per esplorare nuovi modi di apprendere e comunicare.