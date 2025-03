Decisioni della commissione europea su apple: prime misure per il rispetto del digital markets act

La Commissione Europea ha appena divulgato le decisioni relative ai procedimenti di interoperabilità che dovrebbero aiutare Apple a rispettare gli obblighi previsti dal Digital Markets Act dell’Unione Europea. Tuttavia, Apple non ha perso tempo nel criticare queste misure, definendole “dannose per i nostri prodotti e per gli utenti europei.”

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Il digital markets act: un nuovo contesto per i colossi tecnologici

Il Digital Markets Act, entrato in vigore nel 2022, stabilisce regole specifiche per i principali attori del mercato, noti come “gatekeeper”, tra cui Apple. Questa legislazione ha lo scopo di garantire che le piattaforme dominanti forniscano ai sviluppatori terzi un accesso equo agli strumenti e alle funzionalità del sistema operativo iOS e iPadOS. L’intento è chiaro: promuovere un mercato più competitivo e innovativo in Europa, limitando la posizione dominante di alcune aziende.

Le misure adottate dalla Commissione mirano in particolare a migliorare la connettività dei dispositivi secondari, come smartwatch e cuffie, affinché possano interagire più agevolmente con gli iPhone. Queste decisioni delineano i requisiti di interoperabilità che Apple deve rispettare, dando così il via a un’era di maggiore accessibilità per i produttori di hardware e per gli sviluppatori di app.

I dettagli delle misure di interoperabilità

Focalizzandosi sulla connettività di iOS, la Commissione ha stabilito direttive precise su come Apple deve garantire un’interoperabilità efficace per funzioni essenziali come le notifiche, il pairing dei dispositivi e la connettività. Queste misure garantiranno ai produttori di dispositivi e agli sviluppatori di app un accesso potenziato a caratteristiche cruciali per interagire con gli iPhone. Ciò significa che sarà possibile visualizzare notifiche su smartwatch, trasferire dati più rapidamente attraverso connessioni Wi-Fi peer-to-peer e semplificare la configurazione dei dispositivi, rendendo l’esperienza utente notevolmente più fluida.

In aggiunta, la Commissione ha esaminato i processi stabiliti da Apple per gestire le richieste di interoperabilità provenienti da sviluppatori e da terzi. Le nuove disposizioni consentiranno una gestione più tempestiva e equa di queste richieste, contribuendo a una maggiore scelta di servizi e hardware innovativi per i consumatori europei.

Le reazioni di apple e le preoccupazioni sulla privacy

Nonostante le intenzioni della Commissione, Apple ha espresso forti riserve sulle nuove regole, sostenendo che il DMA richiederebbe sostanzialmente di cedere la proprietà intellettuale a concorrenti, incluse aziende che basano il loro modello di business sulla copia. Secondo la compagnia, questo tipo di intervento potrebbe portare a una forma di micromanagement nello sviluppo degli iPhone, ostacolando l’introduzione di nuove tecnologie in Europa.

Inoltre, Apple ha alzato il velo su ulteriori preoccupazioni, specificando che alcune aziende basate sui dati potrebbero sfruttare il DMA per aggirare le severe normative europee sulla protezione dei dati. Queste aziende, sostiene Apple, potrebbero cercare un accesso illimitato ai dispositivi degli utenti, un rischio in termini di privacy e sicurezza, come emerso nel rapporto di dicembre 2024 che menzionava Meta.

Verso un’implementazione delle norme europee

Per adeguarsi al DMA, Apple ha attivato un portale per permettere agli sviluppatori dell’Unione Europea di presentare richieste di interoperabilità addizionale per iOS e iPadOS. La società ritiene che, con oltre 250.000 API già disponibili, stia fornendo strumenti robusti per garantire l’interoperabilità senza compromettere i dati degli utenti. In un comunicato, Apple ha dichiarato che le attuali decisioni generano “burocrazia, rallentando la nostra capacità di innovare per gli utenti in Europa” e costringendo a cedere gratuitamente nuove funzioni ai concorrenti.

Nonostante ciò, Apple ha collaborato con la Commissione per garantire il rispetto del DMA, impiegando fino a 500 ingegneri in questo sforzo. Tuttavia, restano scettici sulla capacità delle attuali richieste di incentivare la competizione o l’innovazione, come auspicato dalla Commissione.

Riconoscimento dell’importanza delle misure

Le decisioni di oggi segnano un passo importante, poiché per la prima volta la Commissione stabilisce misure concrete affinché un gatekeeper come Apple possa conformarsi al Digital Markets Act. Teresa Ribera, vice presidente esecutivo per la transizione pulita e competitiva, ha sottolineato che tutte le aziende operanti nell’Unione Europea sono tenute a rispettare le normative europee, inclusa la DMA. Secondo Ribera, l’interoperabilità efficace dei dispositivi di terzi rappresenta un passo cruciale per aprire l’ecosistema di Apple, a vantaggio dei consumatori in un mercato sempre più competitivo.

Il rispetto delle norme stabilite è legale e vincolante, e Apple è obbligata a implementare le misure specificate. Tuttavia, la Commissione assicura che queste decisioni rispettano pienamente i diritti di difesa dell’azienda e rimangono soggette a un esame giudiziario indipendente.