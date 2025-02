Debutto ufficiale delle nuove schede Radeon RX 90 e della tecnologia FSR 4 di AMD

Le nuovissime schede grafiche Radeon RX 90 di AMD, insieme alla loro innovativa architettura RDNA4, fanno il loro ingresso nel mercato il 5 marzo. Con il lancio di queste schede, AMD presenta anche una versione aggiornata della sua tecnologia di miglioramento delle immagini, nota come FidelityFX Super Resolution . Questa tecnologia rappresenta una svolta significativa per gli appassionati di gaming, promettendo performance elevate e una qualità visiva sorprendente.

L'innovazione nella tecnologia di upscaling delle immagini

FSR di AMD e la tecnologia Deep Learning Super Sampling di Nvidia condividono un obiettivo simile: migliorare la qualità delle immagini a risoluzione inferiore, permettendo di ottenere un risultato visivamente gradevole senza sovraccaricare eccessivamente la scheda grafica. Queste tecnologie prendono un'immagine renderizzata a bassa risoluzione e ne aumentano la qualità, riempiendo i vuoti tra i pixel renderizzati nativamente per creare un'immagine che si avvicina a quella generata in modo diretto.

Tuttavia, è importante notare che, essendo basate su algoritmi di upscaling, FSR e DLSS possono presentare errori e non sempre l'immagine finale risulta perfetta come quella generata a risoluzione nativa. Nonostante ciò, rappresentano un'ottima alternativa per chi desidera evitare immagini sfocate su monitor LCD o OLED.

Prestazioni ottimali per i gamer con configurazioni diverse

Queste tecnologie di upscaling si rivelano particolarmente vantaggiose per chi utilizza schede grafiche più datate o economiche con risoluzioni di 1080p o 1440p collegate a monitor 4K. Senza queste soluzioni, il giocatore si trova di fronte a una scelta difficile: optare per un'immagine 4K nitida o sacrificare la qualità visiva per mantenere un frame rate giocabile. L'upscaling, in questo contesto, permette di aumentare il frame rate anche a risoluzioni inferiori, risultando estremamente utile per i monitor con elevate frequenze di aggiornamento.

FSR 4: una nuova era con il supporto delle tecnologie di machine learning

A differenza delle versioni precedenti, la nuova FSR 4 di AMD utilizza algoritmi di machine learning supportati dall'hardware. Questa tecnica innovativa è stata implementata nei nuovi grafici RDNA4 e nelle schede RX 90. Tale approccio riflette la strategia di Nvidia con il suo DLSS, che ha sempre fatto uso dei core tensor presenti nelle schede RTX per eseguire modelli di machine learning, garantendo così una qualità delle immagini superiore in termini di frame upscalati e generati tramite intelligenza artificiale.

È fondamentale sottolineare che l'utilizzo della FSR 4 è esclusivo per i possessori di GPU RDNA4. Senza questo tipo di hardware, non sarà possibile beneficiare delle funzionalità avanzate offerte dalla recentemente rilasciata tecnologia di upscaling.

Questa evoluzione nell'ambito delle schede grafiche e della tecnologia di upscaling segna un passo importante per AMD e per i videogiocatori, promettendo un futuro ricco di possibili sviluppi e miglioramenti in termini di prestazioni e qualità visiva.