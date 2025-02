Dassault Systèmes lancia un'app per la progettazione 3D con AI generativa su Apple Vision Pro

Un'importante novità nel mondo della progettazione industriale è in arrivo: Dassault Systèmes ha annunciato il lancio di una nuova applicazione, 3D UNIV+RSES, che sfrutterà le più moderne tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Questa innovativa app sarà compatibile con il visore Apple Vision Pro, e permetterà agli utenti di esplorare contenuti creati attraverso la piattaforma 3DEXPERIENCE dell'azienda. La 3DLive sarà disponibile prossimamente e promette di rivoluzionare il modo di interagire con la realtà aumentata nel settore.

L'app 3DLive: un nuovo modo di visualizzare i contenuti

L'app 3DLive, in arrivo la prossima estate, rappresenterà una vera e propria rivoluzione nel campo della progettazione. Grazie a questa applicazione, gli utenti potranno visualizzare in modo interattivo i propri progetti in realtà aumentata, consentendo un'esperienza immersiva e coinvolgente. Utilizzando il visore Apple Vision Pro, si potrà interagire in modo dinamico con i contenuti, rendendo il processo di progettazione più intuitivo e immediato.

La possibilità di visualizzare modelli 3D in un ambiente aumentato offre una serie di vantaggi pratici. Questa applicazione non solo migliora la comprensione dei progetti, ma facilita anche la collaborazione tra i membri del team, che potranno lavorare insieme in uno spazio condiviso. Dassault Systèmes punta a rendere la progettazione più accessibile ed efficace, spostando il focus verso un utilizzo più consapevole delle tecnologie moderne.

Innovazione e architettura in evoluzione

Con 3D UNIV+RSES, Dassault Systèmes si propone di trasformare la propria offerta software, introducendo nuove categorie di "Experience as a Service" . La compagnia parla di un "richissimo patrimonio di dati di progettazione 3D", un'architettura che si evolve costantemente per offrire esperienze generative, virtual companion e la Virtual Twin Experience as a Service . Questi servizi sono studiati per rispondere alle esigenze di aziende che desiderano utilizzare tecnologie avanzate per migliorare i propri processi produttivi.

L'idea alla base di questa nuova architettura è quella di realizzare ambienti digitali unici, dove la modellazione, la simulazione e i dati reali si integrano perfettamente. Questo approccio olistico permette di simulare eventi complessi, come i flussi d'aria in un sistema di ventilazione o i guasti in un impianto, ottimizzando le operazioni e la manutenzione.

Il futuro della formazione con AI generativa

Un aspetto significativo di questa nuova iniziativa è l'enfasi posta sulla formazione. Dassault Systèmes riconosce l'importanza di preparare la forza lavoro del futuro, e l'app per Vision Pro sarà uno strumento fondamentale in questo processo. Attraverso esperienze immersive, gli utenti potranno apprendere e allenarsi in diversi scenari, rendendo la formazione più pratica e efficace. Ad esempio, la simulazione di guasti su macchinari come le stazioni di saldatura permetterà agli operatori di guadagnare esperienza preziosa in un ambiente controllato.

Un altro interessante sviluppo riguarda la futura versione della app HomeByMe, progettata per visionOS. Questa applicazione, pensata per un pubblico privato, permetterà di creare piante dettagliate di spazi interni utilizzando tecnologie avanzate di rilevamento come LiDAR, disponibili su iPhone e iPad. Questo dimostra un chiaro impegno di Dassault Systèmes nel rendere le proprie soluzioni accessibili a una gamma più ampia di utenti, non solo professionisti e aziende, ma anche privati.

L'importanza di un'esperienza immersiva

La dimensione immersiva offerta dal Vision Pro si distingue nettamente rispetto ai tradizionali schermi. Le interazioni in 3D forniscono un senso di presenza e realismo che amplifica l'impatto della progettazione e della formazione. Dassault Systèmes sottolinea che questa tecnologia consente di interagire con oggetti e ambienti 3D con una "precisione scientifica", aprendo la strada a nuovi modi di lavorare e creare.

In un contesto in cui la digitalizzazione e l'innovazione sono al centro delle strategie aziendali, iniziative come questa di Dassault Systèmes possono rappresentare un cambiamento radicale nel settore della progettazione. Le ripercussioni su efficienza operativa e creatività sono evidenti, promettendo un futuro ricco di opportunità.