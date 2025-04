Dashlane lancia Omnix: nuove soluzioni per affrontare le minacce informatiche e il phishing

Dashlane, noto strumento di gestione delle password, ha annunciato l’introduzione di un’importante novità per le aziende: la piattaforma Omnix. Questa soluzione è progettata per contrastare attacchi di phishing alimentati dall’intelligenza artificiale e gestire le problematiche legate al shadow IT. L’obiettivo di Omnix è superare i tradizionali metodi di gestione delle password basati su vault, permettendo ai team IT di individuare, gestire e rispondere a minacce alle credenziali in tempo reale.

Aumento degli attacchi phishing nelle organizzazioni

Secondo un recente rapporto di Dashlane, l’80% delle organizzazioni ha registrato un significativo incremento degli attacchi di phishing. Questo fenomeno è acuito dall’utilizzo di applicazioni GenAI non gestite, che hanno dato vita a una nuova ondata di shadow IT, spesso eludendo le protezioni offerte da sistemi di Single Sign-On e autenticazione a due fattori . Un caso emblematico è rappresentato da Deepseek, ora il secondo strumento GenAI più utilizzato dai clienti di Dashlane, nonostante le scarse informazioni riguardo all’uso dei dati.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

John Bennett, CEO di Dashlane, ha commentato la situazione attuale: “Gran parte della sicurezza delle credenziali è stata reattiva e isolata, con le aziende che reagiscono alle violazioni invece di affrontare proattivamente e mitigare il rischio prima che si espanda.” Omnix si propone come risposta a questa criticità, combinando approfondimenti unici ad azioni concrete, creando così un impatto sul comportamento aziendale e consentendo alle imprese di sviluppare una resilienza duratura e migliorare la sicurezza complessiva.

Gestione proattiva delle minacce alle credenziali

Omnix è progettato per gestire l’intero ciclo di vita di una minaccia legata alle credenziali. Grazie alla sua capacità di individuare password deboli o compromesse e avvisare gli utenti in tempo reale, la sicurezza delle credenziali si sposta da un approccio reattivo a uno proattivo. Un motore di intelligenza artificiale integrato segnala ai navigatori le pagine sospette, contribuendo così ai team di sicurezza a colmare il divario tra rilevamento e risoluzione dei problemi.

Aidan Turner, Manager dell’Identity and Access Management presso Downer Group, ha sottolineato l’importanza di mantenere i sistemi e i dipendenti al sicuro dalle minacce alle credenziali: “Questo ci permette di concentrarci su ciò che conta di più: consentire alle comunità che serviamo di prosperare. Tuttavia, reagire alle minacce alle credenziali non porta lontano. Con Dashlane, siamo riusciti a adottare un approccio più intelligente e proattivo per ridurre il rischio delle credenziali prima che diventi un problema più grande.”

Caratteristiche innovative di Omnix

Protezione proattiva

Omnix monitora costantemente le minacce alle credenziali su varie applicazioni, comprese quelle al di fuori del controllo delle politiche di SSO.

Gestione delle credenziali aziendali

Questo strumento offre un vault sicuro per ogni accesso, non solo per quelli coperti dagli strumenti di identità esistenti. I team IT ricevono informazioni dettagliate e report, migliorando così la loro capacità di gestione.

Visibilità basata sul browser

Poiché la maggior parte del lavoro avviene all’interno di applicazioni SaaS web-based, Omnix integra la sua intelligenza direttamente nel browser. L’estensione intelligente di Dashlane segnala in tempo reale eventuali problematiche.

Design resistente alle violazioni

La piattaforma è costruita sulla Dashlane Secure Cloud, adottando un’architettura a conoscenza zero e computer confidenziale. È disponibile anche un’API sicura per i team che desiderano integrare Omnix con strumenti di sicurezza già esistenti.

Gli esperti avvertono che il settore potrebbe non essere pienamente preparato all’aumento dei problemi di sicurezza provenienti dalle applicazioni GenAI di nuova generazione. L’industria dovrà sviluppare una nuova generazione di strumenti di sicurezza e Dashlane sembra ben avviata a offrire significativi contributi al suo portafoglio.