Dan Houser presenta Absurdaverse: la nuova avventura di un veterano di Rockstar Games

Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e noto sceneggiatore dietro la saga di Grand Theft Auto V, ha svelato il suo ultimo progetto, Absurdaverse. Questo annuncio è stato fatto attraverso la nuova società di media, Absurd Ventures, creata dopo il suo addio a Rockstar nel 2020. Con questo nuovo capitolo, Houser mira a dare vita a un’avventura che promette di combinare elementi di azione e commedia, rivelando un approccio fresco nel panorama videoludico.

Il concept di Absurdaverse

Absurdaverse è descritto come un "gioco d'avventura action-comedy basato su una storia", collocato in un universo completamente originale. Rispetto alla tradizione dei titoli a mondo aperto di Houser, questo progetto sembra abbracciare un'atmosfera più leggera e un umorismo distintivo. I primi personaggi presentati dalla compagnia sono stati definiti "nuovi tipi di eroi", pronti a confrontarsi con situazioni insolite e a "soffrire" in modi che rivelano una visione romantica e satirica del ruolo degli eroi nei videogiochi.

Questa scelta di tono potrebbe riflettere un’attenzione crescente verso il racconto di storie più ricche e sfaccettate, abbandonando un approccio esclusivamente serioso che ha caratterizzato molti titoli di successo. L’obiettivo appare chiaro: intrattenere con una narrativa avvincente che non prenda se stessa troppo sul serio, aprendo a nuove possibilità creative.

Espansione dei progetti narrativi

Oltre a Absurdaverse, Absurd Ventures ha annunciato la creazione di altri due universi narrativi: Better Paradise e American Caper. Quest'ultimo è stato descritto come un "nuovo universo di fiction criminale," suggerendo una probabile esplorazione di tematiche che si intrecciano con la criminalità e il noir. Questi progetti espandono l’ambito narrativo della compagnia, promettendo un'offerta diversificata che potrebbe attrarre vari tipi di giocatori.

Ulteriori dettagli riguardanti questi nuovi mondi e i primi lavori di animazione verranno rivelati nel corso dell’anno, creando un’aspettativa intorno alle innovazioni e alle esperienze che Absurd Ventures intende offrire. La comunità dei videogiocatori, già entusiasta per l’antico legame con il noto sceneggiatore, attende con interesse le informazioni su come questi diversi progetti si interconnetteranno tra di loro.

L’accoglienza di un nuovo team

Per sostenere la nascita di Absurdaverse e dei futuri progetti, la società ha intrapreso una significativa espansione del suo team di sviluppo. Recentemente, circa 20 membri chiave di Ascendant Studios, noti per la creazione di Immortals of Aveum, hanno unito le forze con Absurd Ventures. Questa nuova divisione, chiamata Absurd Marin, sembra rappresentare una mossa strategica per portare esperienza e talento nel nuovo contesto creativo.

Lanciato ad agosto dello scorso anno, Immortals of Aveum ha visto risultati contrastanti sia in termini di recensioni che di performance commerciale. In seguito a tali difficoltà, Ascendant Studios ha affrontato la dura realtà dei licenziamenti, decidendo di ridurre il personale del 45%. La notizia che una parte significativa del team sarebbe stata messa in aspettativa ha acceso i riflettori sul futuro dello studio, rendendo la transizione verso Absurd Ventures una potenziale opportunità di rinascita per coloro che sono stati colpiti da questa tempesta.

Le aspettative sul futuro

Rimane da vedere come si concretizzerà Absurdaverse e quali sorprese riserverà ai giocatori e agli appassionati. L'innovativo approccio di Houser, unito all’esperienza di un team in crescita, potrebbe ridefinire le regole del gioco nel settore. Per ora, l'attesa è palpabile, e molte domande sorgono: come si svilupperanno le interazioni nei diversi universi narrativi? E quali elementi di innovazione vi saranno nel gameplay? Solo il tempo potrà rispondere a queste domande, mentre la comunità continua a seguire da vicino i progressi di Absurd Ventures.