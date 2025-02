Cybersecurity nel 2025: aumento degli attacchi ai password manager secondo il Red Report

Negli ultimi anni, la sicurezza informatica ha suscitato un'attenzione crescente, soprattutto per la varietà di minacce che circolano nel cyberspazio. Il Red Report 2025, recentemente rilasciato dalla società Picus Security, mette in luce un aspetto allarmante: i password manager, strumenti che promettono di semplificare la memorizzazione delle credenziali, sono diventati bersagli privilegiati per i cybercriminali. Questo articolo si approfondisce le implicazioni dei dati presentati nel rapporto e le misure preventive necessarie.

La crescente minaccia degli attacchi ai password manager

Secondo i risultati del Red Report, oltre un milione di varianti di malware è stato esaminato nel corso dell'ultimo anno, rivelando un dato sorprendente: il 25% delle minacce analizzate era rivolto a password manager. Questo rappresenta un aumento significativo, triplicato rispetto all'anno precedente, evidenziando un trend preoccupante per la cybersecurity.

Per la prima volta, le tecniche di attacco contro i password manager hanno occupato una posizione tra le prime 10 più comuni nel 2024. Suleyman Ozarslan, co-fondatore di Picus Security, ha spiegato che i criminali informatici utilizzano metodi sofisticati per compromettere questi strumenti, che vanno dall'estrazione di dati tramite scraping alla violazione di archivi locali e cloud. Le implicazioni di questi attacchi sono gravi, in quanto una violazione di un password manager può comportare l'esposizione di molteplici credenziali e account sensibili.

L'evoluzione delle tecniche di attacco

Con l'aumento degli attacchi ai password manager, anche la sofisticazione delle tecniche impiegate è cresciuta. I ricercatori notano l'emergere di malware più avanzati, in particolare infostealer, progettati per eludere la sicurezza e sottrarre informazioni senza suscitare sospetti. Una simile aggressività è paragonabile a una "rapina perfetta", dove i malware sono congegnati non solo per penetrare nei dispositivi ma anche per ottenere privilegi elevati sul sistema target.

Questa situazione mette in risalto la sfida continua per gli utenti di proteggere le proprie informazioni più preziose. Gli esperti avvertono che i metodi di aerazione dati ormai non sono più solo tecniche di base, ma richiedono un approccio più vigilante e informato nella scelta delle applicazioni e nelle pratiche di sicurezza.

Strategie per migliorare la sicurezza dei password manager

In risposta a queste minacce crescenti, è fondamentale che gli utenti non si limitino ad utilizzare solo password manager di comprovata affidabilità. È altresì cruciale implementare misure di sicurezza supplementari, come l’autenticazione a più fattori . Questo approccio offre un ulteriore livello di protezione, rendendo più difficile per i criminali l'accesso anche in caso di compromissione delle credenziali.

Le regole di sicurezza fondamentali rimangono validi. Utilizzare password uniche e complesse è essenziale; le credenziali dovrebbero essere lunghe ed includere una combinazione di numeri, caratteri speciali e lettere maiuscole e minuscole. Queste misure, sebbene elementari, sono spesso sottovalutate, ma rivestono un'importanza critica in un contesto di crescente vulnerabilità.