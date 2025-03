Cyberattacco globale: il social X di Elon Musk è in blackout in diverse regioni

Il social network X.com, precedentemente noto come Twitter, ha subito un'interruzione globale il 10 marzo 2025, con utenti di tutto il mondo che segnalano difficoltà di accesso. Questo disservizio ha evidenziato non solo un problema tecnico, ma sembra essere legato a un serio cyberattacco, come dichiarato dallo stesso Elon Musk.

Segnalazioni di disservizio in tutto il mondo

Nella giornata odierna, i problemi di accesso a X.com hanno coinvolto migliaia di utenti in Italia, dove le segnalazioni hanno raggiunto livelli significativi. Secondo i dati forniti dal sito Downdetector, che monitora le interruzioni dei servizi online, il numero di segnalazioni ha superato le 20.000 nelle prime ore del mattino. Questo trend crescente fa presagire che gli utenti non siano stati i soli ad avvertire l'impatto di questo disguido. Anche negli Stati Uniti, in particolare sulla costa est, i problemi sono avvertiti con intensità, con i primi problemi segnalati già alle 6 del mattino.

Gli utenti hanno improvvisamente scoperto di non poter accedere al loro feed, ricevere notifiche o interagire con i contenuti pubblicati. La frustrazione è palpabile, specialmente considerando che X.com ha cercato di riposizionarsi come piattaforma di comunicazione fondamentale per milioni di utenti.

Il cyberattacco e la risposta di Elon Musk

Elon Musk ha immediatamente utilizzato la propria piattaforma per informare il pubblico riguardo alle cause alla base di questo blackout. In un post su X, ha dichiarato che l'interruzione è dovuta a un "massive cyberattack", sottolineando la gravità della situazione. Secondo Musk, il social network è frequentemente oggetto di attacchi informatici, ma quello attuale risulta essere particolarmente intenso e ben organizzato.

L'imprenditore ha fatto riferimento a una strategia orchestrata da diversi gruppi di hacker, suggerendo che quest'operazione sia stata pianificata e eseguita con risorse maggiori rispetto ad attacchi precedenti. La questione della sicurezza informatica è di cruciale importanza per le piattaforme social, e gli eventi di oggi hanno riacceso il dibattito sui rischi cui sono esposte tali infrastrutture.

Reazione degli utenti e preoccupazioni future

Molti utenti di X.com si sono espressi attraverso altre piattaforme social riguardo la situazione, manifestando preoccupazione non solo per l’impossibilità di utilizzare il servizio, ma anche per la sicurezza dei propri dati personali. La reputazione di Musk e del suo social media è stata oggetto di discussione, con alcuni che chiedono maggiore trasparenza sulle misure di sicurezza adottate per proteggere l'integrità della rete.

In questo contesto, la questione di come le piattaforme digitali affrontano le minacce esterne è diventata una priorità per gli utenti e gli esperti di sicurezza. Con un numero crescente di attacchi mirati a servizi cruciali come i social network, è fondamentale che le aziende investano in tecnologie robuste e piani di risposta efficaci per garantire la stabilità dei loro sistemi.