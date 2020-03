Custodie per iPhone 9 / SE 2 in arrivo presso i rivenditori: lancio a breve?

Già dalla fine del 2019 circolavano voci in merito all’uscita di un iPhone 9 noto anche come iPhone SE che sarebbe dovuto arrivare nel mercato in primavera. La recente diffusione del coronavirus che è ormai diventata un’emergenza globale aveva fatto pensare ad un ritardo nella presentazione del dispositivo. In realtà nuove indiscrezioni ci portano a pensare che l’annuncio del nuovo melafonino non sarà ritardato. Si potrebbe ipotizzare una presentazione di iPhone 9 / SE 2 senza troppo clamore, così come accaduto anche per il nuovo MacBook Air e per gli iPad Pro 2020. La distribuzione, inizialmente, avverrà solo tramite lo store online nel sito internet dell’azienda dato che Apple ha deciso di chiudere tutti i suoi punti vendita ad eccezione di quelli situati in Cina.

Custodie per iPhone 9 presso i rivenditori

Le nuove indiscrezioni parlano di cover per nuovi iPhone che stanno raggiungendo rivenditori come Best Buy, con istruzioni specifiche di non inventariare i prodotti fino alla fine di questa settimana. Nell’immagine “rubata” è presente una custodia “Monarch” del brand UAG (Urban Armor Gear ) con la scritta “designed for New iPhone 4,7″ 2020“. Questo significa che la cover è adatta per il “Nuovo iPhone da 4,7 pollici, 2020” vale a dire per il tanto atteso iPhone 9.

Secondo indiscrezioni durante questa settimana diversi rivenditori riceveranno custodie per l’iPhone 9 e non dovranno commercializzarle fino a domenica 5 aprile. Il fatto che Best Buy abbia ricevuto custodie per l’iPhone 9 è uno step importante. Poiché questo solitamente non accade fino a quando non è davvero vicino il rilascio del dispositivo. È improbabile che il 5 aprile sarà la data di presentazione del nuovo iPhone 9. Una possibilità è che Apple possa annunciare l’iPhone 9 questa settimana con disponibilità a partire dalla prossima settimana. Si prevede che l’iPhone 9 avrà un design simile a quello dell’iPhone 8 con display da 4,7 pollici e sensore Touch ID. La grande differenza sarà nel processore il chip A13 Bionic che si trova anche nella serie iPhone 11.

Fonte 9to5mac