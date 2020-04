Cuffie wireless over-ear di Apple lanciate entro fine dell’anno

L’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo ha pubblicato oggi una nuova nota per gli investitori. Il rapporto è incentrato sullo status delle attività relative allo sviluppo delle nuove cuffie wireless over-ear e degli AirPods di Apple. Secondo l’analista, le nuove cuffie over-hear di Apple entreranno in produzione in serie questa estate per essere disponibili entro la fine dell’anno con un design davvero innovativo.

Cuffie wireless over-ear di Apple: dettagli

Secondo un rapporto che Bloomberg aveva pubblicato già la scorsa settimana, Apple Inc. starebbe sviluppando cuffie wireless over-ear con parti magnetiche intercambiabili. Il gigante della tecnologia di Cupertino starebbe lavorando su almeno due varianti: una versione premium con tessuti simil-pelle e un modello con materiali più leggeri e traspiranti adatto a coloro che le vogliono usare durante l’attività sportiva

Queste nuove cuffie over-ear competerebbero con altri produttori di cuffie premium come Bose e Sony. Dovremmo vedere il debutto del prodotto entro la fine dell’anno. Tuttavia, date le attuali problematiche legate alla diffusione del coronavirus, le tempistiche di rilascio dei prossimi prodotti Apple (che non sono fondamentali per il business, come gli iPhone) saranno sempre in qualche modo imprevedibili.

AirPods: nuovo modello nel 2021

Kuo riporta anche nuove informazioni in merito agli AirPods. L’analista prevede che gli AirPods di terza generazione entreranno in produzione in serie solamente nella prima metà del 2021. Tuttavia, non ci sono ancora molte informazioni in merito ma si prevede che il design esterno rimarrà indicativamente lo stesso.

Apple ha rilasciato AirPods 2 poco più di un anno fa, inserendo all’interno il nuovo chip H1, aggiungendo una nuova custodia di ricarica wireless e la funzionalità di “Ehi Siri”. Per quanto riguarda le AirPods Pro, invece, queste sono state ufficializzate a ottobre con un nuovo design in-ear, resistenza all’acqua e al sudore e con la funzione di cancellazione del rumore: una caratteristica davvero apprezzata. Kuo mette anche in dubbio le aspettative per un “nuovo modello AirPods” in arrivo nella seconda metà del 2020. Fonti come Digitimes hanno affermato che gli auricolari “AirPods Pro Lite” arriveranno quest’anno, ma Kuo afferma che quello che arriverà quest’anno molto probabilmente sarà un nuovo modello Beats.

Fonte 9to5mac