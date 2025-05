Crollo delle importazioni di smartphone negli Stati Uniti: i dati doganali rivelano un calo storico

Nei recenti rapporti delle autorità doganali statunitensi, emerge un dato preoccupante per il mercato tecnologico: le importazioni di iPhone e altri smartphone dalla Cina sono scese ai livelli più bassi dal 2011. Un fenomeno che non può passare inosservato, soprattutto in un contesto in cui i dazi commerciali continuano a influenzare le dinamiche di mercato e di produzione.

L’impatto dei dazi del 20% sugli iPhone

Nel panorama delle importazioni di smartphone, la politica tariffaria dell’amministrazione Trump ha avuto effetti significativi. Sebbene i dazi più estremi siano stati momentaneamente sospesi, un’imposta del 20% introdotta a marzo rimane in vigore. Questa situazione ha contribuito a un calo di 1,8 miliardi di dollari nel valore delle spedizioni di smartphone dalla Cina verso gli Stati Uniti.

Apple, numero uno nel settore degli smartphone, ha comunicato ai propri investitori che il costo di questo dazio potrebbe comportare una spesa aggiuntiva di circa 900 milioni di dollari nel trimestre corrente. Nonostante l’azienda stia attualmente assorbendo questi costi, si vocifera che possa considerare un incremento dei prezzi dell’iPhone 17 rispetto ai piani originali per tutelare i propri margini di profitto. La volontà di mantenere competitività nel mercato è palpabile, e l’azienda potrebbe dover prendere decisioni difficili per affrontare questa nuova realtà economica.

Diminuzione drastica delle esportazioni di smartphone

Il calo delle esportazioni di smartphone è evidenziato da dati ufficiali delle dogane cinesi, che mostrano come queste sono diminuite di 1,8 miliardi di dollari ad aprile, rispetto al mese precedente. Questo abbattimento colloca le spedizioni a livelli storici, simili a quelli registrati nei primi anni di vita degli iPhone.

I dati dettagliati rivelano una diminuzione del 72% nel valore delle spedizioni, che si sono attestate appena sotto i 700 milioni di dollari. Questo calo è significativo se considerato all’interno di un contesto più ampio, dove le spedizioni cinesi verso gli Stati Uniti sono scese complessivamente del 21%. I dazi imposti dall’amministrazione Trump hanno indubbiamente influenzato le catene di approvvigionamento, costringendo i produttori a cercare strade alternative per la distribuzione dei loro prodotti.

Ad essere colpiti non sono stati solo gli smartphone: altri segmenti dell’elettronica hanno registrato diminuzioni, seppur meno drammatiche. Tra i prodotti che hanno subito cali notevoli figurano i laptop , i dischi a stato solido e le console per videogiochi . Anche articoli come cuffie wireless e monitor hanno visto una riduzione delle importazioni.

La strategia di produzione di Apple in India

Tim Cook, CEO di Apple, ha comunicato durante l’ultima conferenza con gli investitori la strategia di diversificazione della produzione. La volontà è quella di trasferire un numero crescente di operazioni produttive negli Stati Uniti, con una particolare attenzione al mercato indiano. Sebbene la Cina rappresenti ancora un nodo cruciale per la produzione, questo spostamento verso l’India è già in atto: le esportazioni di componenti per iPhone dirette verso il subcontinente sono aumentate quattro volte nell’ultimo anno.

I dati provenienti dall’Amministrazione generale delle dogane cinesi confermano questo trend, evidenziando come l’India stia emergendo come una delle principali basi di produzione per Apple, secondo solo alla Cina. La crescente dipendenza dall’India potrebbe non solo cambiare le dinamiche di approvvigionamento, ma anche influenzare il mercato globale degli smartphone nei prossimi anni.

Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per il settore, con i produttori costretti a rivedere le proprie strategie in termini di produzione e distribuzione, sulla scia di questi cambiamenti significativi nel panorama commerciale internazionale.