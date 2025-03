Crisi per gli utenti di Google Maps: Timelines scomparse e confusione crescente

Negli ultimi giorni, molti utenti di Google Maps hanno riscontrato un nuovo problema legato alla funzione Timeline, che registra i viaggi effettuati. Dopo un recente cambiamento nel sistema di archiviazione dei dati, molti di loro hanno notato che le loro cronologie di viaggio non sono più accessibili. Questo evento ha generato non poca ansia fra gli utenti, preoccupati per la perdita di anni di memorie e viaggi registrati.

Cambio di archiviazione: dalla nuvola al dispositivo

Nel corso degli ultimi mesi, Google ha avviato una significativa transizione del modo in cui gestisce i dati di viaggio degli utenti. Fino a poco tempo fa, la cronologia dei viaggi era legata all’account Google e facilmente accessibile. Tuttavia, a partire dal 2024, Google ha iniziato a spingere gli utenti di Maps verso una nuova modalità, in cui le informazioni sui movimenti vengono salvate localmente, direttamente sul dispositivo utilizzato.

Questo cambiamento ha provocato una certa preoccupazione tra gli utilizzatori, che hanno dovuto decidere se mantenere o meno la cronologia esistente. Molti si sono sentiti ansiosi riguardo al rischio di perdere un patrimonio di esperienze e ricordi accumulati nel tempo. Adesso, questa preoccupazione si è nuovamente amplificata, poiché un numero crescente di utenti ha cominciato a segnalare che le loro Timelines sono completamente scomparse.

Segnalazioni da parte degli utenti: Timelines scomparse!

L’ondata di segnalazioni ha subìto un’accelerazione nelle ultime 24 ore, con molti utenti che si sono espressi su Reddit e in altri forum sulla questione. Creatori di contenuti come ashtreylil e hardrivethrutown hanno riportato le loro esperienze nella community r/GoogleMaps, generando un'ampia discussione. Numerosi commentatori hanno condiviso storie simili, confermando che anche per loro la Timeline non è più accessibile.

Gli utenti colpiti descrivono un’immobilità totale: non riescono a visualizzare eventi precedenti nella loro cronologia né accedere ai backup archiviati nel cloud personale. Per gli appassionati di viaggi, l'idea di vedere sparire anni di esperienze e ricordi è ora un pensiero devastante.

Possibili cause: bug o perdita di dati?

La situazione ha generato un certo allarmismo, ma ci sono alcuni segnali positivi: non è chiaro se i dati della Timeline siano realmente stati distrutti. È possibile che gli utenti stiano semplicemente affrontando un errore tecnico che influisce sulla loro capacità di accesso. Sebbene non si possano trarre conclusioni definitive dalle segnalazioni finora disponibili, alcuni utilizzatori hanno riferito che la loro Timeline, inizialmente scomparsa, è riapparsa dopo un po’.

Tuttavia, non tutti gli utenti sembrano sperimentare lo stesso problema. Mentre alcuni segnalano l’impossibilità di accedere ai dati, altri continuano a usare Google Maps senza nulla di strano. Questo lascia aperta la possibilità che si tratti di un malfunzionamento non generalizzato. La redazione ha contattato Google per avere chiarimenti su questa situazione, sperando di ottenere dettagli utili per riportare in vita le Timelines mancanti.

Aggiornamenti potrebbero seguire nelle prossime ore, fornendo ulteriori informazioni su quanto stia accadendo e su come risolvere eventuali problemi.