Crisi di approvvigionamento per le Radeon RX 9070: il mercato esaurito e i prezzi alle stelle

La richiesta crescente di schede grafiche Radeon RX 9070 ha superato le previsioni, interessando anche mercati al di fuori degli Stati Uniti. La situazione di alta domanda ha destabilizzato il fornitore Yeston, un piccolo operatore del settore, che sta riscontrando notevoli difficoltà nel garantire l’approvvigionamento dei moderni processori RDNA 4 di AMD. Nonostante gli sforzi, l’allerta dell’azienda fa presagire che una regolarizzazione delle forniture potrebbe avvenire solo dopo aprile.

Le difficoltà di Yeston nell’approvvigionamento

Yeston ha comunicato ai propri clienti l’instabilità nella catena di approvvigionamento delle schede grafiche, affermando di ricevere numerosi messaggi da acquirenti in attesa. La società ha sottolineato l’intenzione di rifornire il mercato settimanalmente, cercando di rassicurare gli utenti frustrati. Tuttavia, i ripetuti tentativi di riapprovvigionamento non sembrano bastare a placare la crescente richiesta, che continua a mettere in difficoltà la compagnia.

La mancanza di trasparenza riguardo ai livelli di stock delle schede grafiche Radeon RX 9070 XT contribuisce a generare malcontento tra i consumatori. Gli acquirenti interessati a queste schede devono rimanere vigilanti sulle informazioni di rifornimento pubblicate sul sito ufficiale di Yeston per non rischiare di restare a mani vuote. Le minori dimensioni dell’azienda, rispetto ai giganti del mercato, la pongono in una situazione svantaggiata nella lotta per l’approvvigionamento di componenti da AMD e NVIDIA, con conseguenti difficoltà a reperire modelli di fascia alta.

Il problema dell’aumento dei prezzi

Ad aggravare la situazione già complicata è la recente comunicazione di AMD, che ha stabilito i prezzi di lancio delle schede grafiche Radeon RX 9070 a $549 e RX 9070 XT a $599. Tuttavia, i rivenditori, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, stanno applicando aumenti significativi, con incrementi compresi tra $50 e $130 rispetto ai prezzi consigliati. Questo ha portato alla quasi totale indisponibilità delle schede al prezzo ufficialmente proposto.

Analizzando i dati di alcuni rivenditori come Micro Center, Newegg e Overclockers nel Regno Unito, si osserva un significativo incremento dei prezzi delle schede grafiche. Negli Stati Uniti, il prezzo delle Radeon RX 9070 XT è aumentato dal 11,7% al 21,7%, mentre in Gran Bretagna l’aumento è oscillato tra il 14% e il 17,4%. Le schede Radeon RX 9070 hanno subito incrementi dal 14,5% al 21,8% negli Stati Uniti e un aumento del 7,5% nel Regno Unito.

Le conseguenze di una domanda crescente

La crescente frenesia per l’acquisto delle schede grafiche della serie Radeon RX 9070 ha generato una situazione complessa, caratterizzata da una forte scarsità di prodotto. La combinazione tra domanda sostenuta e minori capacità di fornire il mercato ha spinto i rivenditori ad alzare i prezzi, conducendo a cifre che iniziano a concorrere con quelle praticate dagli scalper.

Gli acquirenti, sempre più disposti a investire per accaparrarsi una scheda grafica, si trovano di fronte a prezzi esorbitanti, mentre Yeston e altri piccoli fornitori faticano a mantenere il passo in questo clima di incertezza. La scarsità continua ad influenzare le dinamiche di mercato, creando una spirale di tensione per i consumatori, i quali si vedono costretti a rimanere in attesa oltre il mese di aprile per una possibile risoluzione della crisi di approvvigionamento.