Crescono le attese per l’iPhone Fold e l’impatto sull’iPhone 17 Ultra: il futuro di Apple si fa intrigante

Le voci sul prossimo iPhone Fold si intensificano, portando con sé aspettative elevate riguardo al prezzo del nuovo dispositivo. Questa situazione potrebbe spingere Apple a testare prezzi premium quest’anno, introducendo un iPhone 17 Ultra. Ecco i dettagli su questo passaggio strategico.

Un nuovo capitolo per l’iPhone: dal Fold all’Air

Dopo anni di aggiornamenti poco evidenti, il colosso di Cupertino potrebbe essere pronto a dare una scossa al mercato. Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità, con l’imminente lancio dell’iPhone 17 Air e modifiche significative nel design dei modelli Pro. La vera sorpresa però potrebbe arrivare l’anno successivo, quando Apple presenterà il suo primo modello pieghevole, l’iPhone Fold. Questo dispositivo promette di essere un’innovazione nel settore, fungendo sia da smartphone quando ripiegato che come un tablet delle dimensioni di un iPad mini quando aperto.

Ciononostante, questo passo ambizioso si tradurrà in un costo elevato. Due dei più noti esperti del settore, Mark Gurman e Ming-Chi Kuo, hanno entrambi fornito stime di prezzo che si aggirerebbero intorno ai 2000 dollari, con una possibilità di aumento. Per chi è già esperto di dispositivi pieghevoli, questa cifra è in linea con i prezzi dei concorrenti. Ad esempio, il Samsung Galaxy Z Fold ha un costo iniziale di 1899 dollari.

Se confrontato con l’attuale gamma di iPhone, il prezzo di 2000 dollari rappresenterebbe un notevole passo avanti, dato che l’iPhone 16 Pro Max parte da 1199 dollari. Un salto così considerevole potrebbe rappresentare una sfida e un’opportunità per Apple nel suo posizionamento sul mercato.

iPhone 17 Ultra: un test per il mercato del lusso

Recenti speculazioni indicano come l’iPhone 17 Pro Max potrebbe ricevere un aggiornamento di branding e diventare l’iPhone 17 Ultra. Le ultime notizie suggeriscono che il nuovo modello potrebbe essere più spesso per accogliere una batteria più potente, dotato di un’Isola Dinamica più compatta e magari anche di un sistema di raffreddamento esclusivo. Apple ha sempre mantenuto una certa uniformità tra i modelli Pro e Pro Max, ma quest’anno la situazione potrebbe essere diversa.

Se il rebranding andasse a buon fine, l’introduzione di un iPhone Ultra e di un iPhone Air nella stessa generazione rappresenterebbe uno dei più affascinanti lanci per Apple negli ultimi anni. Ma il vero punto di interesse risiede nel testare la risposta del mercato a queste nuove fasce di prezzo. Immaginate se Apple introducesse l’iPhone 17 Ultra a un prezzo attorno ai 1499 dollari. Se il dispositivo risultasse popolare, Apple potrebbe considerare con maggiore serenità il lancio di un iPhone Fold con un costo di 1999 dollari.

Al contrario, se le vendite dell’Ultra non dovessero soddisfare le aspettative, Apple potrebbe raccogliere dati utili per comprendere il motivo di questo trend negativo. Questa ricerca di mercato sarebbe cruciale per orientare i prezzi dei futuri iPhone, in particolare quando l’iPhone Fold sarà pronto per il debutto.

Cambiamenti radicali nell’offerta di Apple

Il prossimo anno, Apple apporterà cambiamenti significativi alla sua linea di iPhone, e ciò implica una revisione anche delle strategie di prezzo. L’iPhone 17 Ultra, oltre a essere potenzialmente molto apprezzato dagli utenti, potrebbe fornire all’azienda le informazioni necessarie per impostare il prezzo del suo primo modello pieghevole. La sfida sarà comprendere come navigare in questo nuovo panorama dell’iPhone, che si preannuncia ricco di opportunità e impegni.

Qual è la vostra opinione sul prezzo che abbia senso per un iPhone 17 Ultra? E quanto sareste disposti a spendere per un dispositivo di questa fascia?