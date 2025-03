Crescita significativa per Apple: Mac conquistano il mercato dei PC negli Stati Uniti nel 2024

Il mercato dei personal computer negli Stati Uniti ha visto un importante cambiamento nei suoi equilibri nel 2024, con Apple che ha raggiunto una quota di mercato del 14,8%. Questo incremento è stato ancora più evidente nel quarto trimestre dell’anno, dove la Mela ha toccato un sorprendente 17,1%, superando Lenovo. Le vendite consistenti di Mac hanno permesso ad Apple di superare i competitor, rendendo l’anno appena passato uno dei più efficaci dal punto di vista delle performance di vendita.

La classifica del mercato PC negli Stati Uniti

Secondo i dati aggiornati forniti da Canalys, l’azienda di Cupertino è riuscita a posizionarsi al terzo posto nella classifica delle spedizioni di personal computer. In questo venerdì di risultati, Apple ha superato Lenovo nel quarto trimestre del 2024, una posizione che non occupava dal 2022. Al primo e secondo posto ci sono HP e Dell rispettivamente, con il 25,5% e il 20,8% del market share. Grazie a una crescita annuale del 26% per i Mac, Apple ha spedito oltre 3 milioni di unità, corroborando una crescita che ha colpito gli esperti del settore.

Il risultato positivo per Apple si colloca all’interno di un contesto più ampio, caratterizzato da un’onda di upgrade dei sistemi operativi Windows. Questo ha permesso a Apple di attrarre sia i singoli consumatori, sia le aziende interessate a esplorare nuove opzioni. Secondo Greg Davis, analista di Canalys, questo passaggio ha aperto nuove possibilità per Apple nel settore della tecnologia.

Sfide e opportunità per il mercato Apple

Le difficoltà passate di Apple con riguardo alla gestione e alla compatibilità tra i sistemi operativi avevano inibito l’adozione dei Mac da parte di molte grandi aziende. Tuttavia, diversi problemi sono stati risolti e l’azienda ha introdotto prezzi più competitivi. Inoltre, il rinnovamento del programma per i partner del canale ha migliorato ulteriormente le prospettive di crescita per il mercato dei Mac nel segmento commerciale. Questi fattori hanno giocato un ruolo cruciale nell’aumento della quota di mercato.

La capacità di Apple di innovare e adattarsi ai cambiamenti del mercato ha fornito una base solida su cui costruire. La strategia messa in atto sembra aver reso i Mac più accettabili per le aziende, i cui dirigenti avevano storicamente mostrato riluttanza nell’adottare prodotti Apple per questioni di compatibilità e gestione. La ventata di nuove opportunità ha quindi spianato la strada a una significativa espansione.

Il panorama di vendita di Apple nel 2024

I dati di Canalys evidenziano che nel quarto trimestre del 2024, Apple ha spedito oltre 3 milioni di Mac, raggiungendo un market share del 17,1%. Questo rappresenta un chiaro aumento rispetto ai 2,4 milioni di unità e al 14,4% di market share registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento positivo di Apple nel mercato dei PC statunitensi riflette un interesse crescente, con la società che ha chiuso l’anno con oltre 10 milioni di Mac venduti.

Per l’intero anno 2024, le statistiche rivelano che Apple ha ottenuto un 14,8% di market share, in aumento rispetto all’anno precedente dove registrava solo il 13,6%. Nel confronto con i competitor, HP ha mantenuto il primo posto con il 25,3% di market share, seguita da Dell e Lenovo, rispettivamente con il 22,8% e il 17,2%. Questi dati suggestivi pongono Apple in una posizione solida nel dinamico mondo dei computer, facendo intravedere ulteriori possibilità di crescita in futuro.