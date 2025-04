Crescita record per Apple nel primo trimestre 2025 grazie al lancio del M4 MacBook Air

Il lancio del M4 MacBook Air avvenuto a marzo 2025 ha permesso a Apple di superare i concorrenti nel mercato dei computer, registrando una crescita invidiabile. Secondo un recente rapporto, la casa di Cupertino ha mostrato risultati straordinari, anche se sorgono preoccupazioni sull’impatto di possibili tariffe future.

M4 MacBook Air: il laptop da comprare

Sebbene il M4 MacBook Air non abbia portato novità stravolgenti rispetto ai suoi predecessori, molti esperti concordano nel considerarlo il laptop ideale per la maggior parte degli utenti. La combinazione di prestazioni elevate e un prezzo competitivo di 999 dollari ha reso questo modello molto attraente per chi desidera passare da un modello basato su Intel. Le recensioni lodano la capacità di questo dispositivo di rispondere alle esigenze quotidiane, rendendolo una scelta saggia per chi desidera un prodotto Apple.

Crescita del 17% per Apple nel primo trimestre

Secondo le stime contenute in un rapporto di Counterpoint Research, le spedizioni globali di PC hanno registrato un incremento del 6.7% su base annua nel primo trimestre del 2025. Tuttavia, Apple è riuscita a distinguersi con un impressionante aumento del 17%, risultando la marca con la crescita più alta. Lenovo è stata l’unica altra azienda a ottenere una crescita a due cifre, mostrando risultati significativi grazie all’espansione nel settore dei PC abilitati all’intelligenza artificiale.

Le spedizioni totali di PC hanno raggiunto i 61.4 milioni di unità nel primo trimestre del 2025. Questa crescita è stata principalmente stimolata dalla necessità dei fornitori di accelerare le consegne prima dell’introduzione di nuove tariffe negli Stati Uniti, oltre che dall’aumento della domanda di PC dotati di intelligenza artificiale, in coincidenza con la fine del supporto per Windows 10.

Preoccupazioni per le tariffe future

Attualmente, Apple è stata in grado di evitare gli effetti diretti delle nuove tariffe annunciate dall’amministrazione Trump, ma le incognite rimangono. Il primo trimestre ha visto un’impennata nella domanda, che rischia di essere di breve durata. Le scorte di prodotto potrebbero stabilizzarsi nelle prossime settimane, mentre le nuove tariffe potrebbero influenzare negativamente la crescita nel 2025.

Nonostante le esenzioni recenti sulle tariffe per i laptop, l’incertezza resta alta. L’amministrazione Trump prevede di applicare nuovi dazi su semiconduttori e altri prodotti tecnologici nel prossimo trimestre, complicando ulteriormente il panorama per i produttori. La situazione attuale è resa ancora più incerta dalla recente introduzione di un dazio del 3.521% su pannelli solari provenienti dal Sud Est Asiatico.

Accessori e opportunità di mercato

Con il rilascio del M4 MacBook Air, Apple ha avuto anche l’opportunità di spingere ulteriormente alcuni accessori specifici, contribuendo così alla crescita complessiva del marchio. Mentre l’attenzione si concentra sugli hardware di punta, gli utenti stanno rispondendo positivamente a tutta la gamma offerta, dall’elettronica di consumo ai software sempre più abilitati all’intelligenza artificiale.

Rimanendo nel contesto di un settore in evoluzione, Apple continua a navigare tra opportunità di mercato e sfide commerciali, mantenendo l’attenzione sul lancio di nuovi prodotti e sull’investimento in tecnologie avanzate.