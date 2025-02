Crescita eccezionale del mercato degli smartphone in America Latina nel 2024

Nel 2024, il mercato degli smartphone in America Latina ha registrato una crescita impressionante del 15% rispetto all'anno precedente. A rivelarlo sono i dati forniti da Canalys, che indicano come le spedizioni di smartphone nella regione abbiano raggiunto ben 137 milioni di unità, stabilendo un record storico.

Samsung: il gigante del mercato

Samsung si conferma il leader indiscusso del mercato, con ben 42.9 milioni di smartphone spediti, ottenendo una quota di mercato del 31%. Questo risultato rappresenta una crescita annuale del 12% per il brand sudcoreano, che continua a dominare il panorama competitivo. La sua strategia nel rilasciare dispositivi di alta qualità a prezzi accessibili ha catturato un ampio numero di consumatori in cerca di tecnologia avanzata e prestazioni elevate.

L'azienda ha saputo mantenere la sua posizione con un'ottima offerta di modelli, includendo tanto smartphone di fascia alta quanto dispositivi più economici. I consumatori sembrano apprezzare particolarmente la varietà e la qualità dei prodotti Samsung, che riescono a soddisfare diverse esigenze.

Motorola e Xiaomi: lotta agguerrita per il secondo posto

Motorola e Xiaomi sono in una corsa serrata per il secondo posto nel mercato latinoamericano. Nel 2024, Motorola ha registrato 22.8 milioni di spedizioni, mantenendo una quota di mercato del 17%. Tuttavia, ha subito un calo del 4% rispetto all'anno precedente, segno di una certa difficoltà nella competizione. D'altro canto, Xiaomi ha dimostrato di essere a passo con Motorola, con 22.7 milioni di unità spedite, segnando anch'essa una quota del 17%. Ma mentre Motorola ha visto un calo, Xiaomi ha cresciuto le proprie vendite del 20% rispetto al 2023, mostrando un'ottima capacità di attrarre i consumatori.

La crescita di Xiaomi è un chiaro indicativo di come i consumatori stiano cercando alternative valide a prezzi competitivi. Con una gamma di prodotti che si estende su diverse fasce di prezzo, Xiaomi riesce ad attrarre diversi segmenti del mercato.

Trend di mercato: l'ascesa degli smartphone economici

Un dato particolarmente interessante emerso dall'analisi di Canalys è il crescente interesse per gli smartphone a basso costo. Nel 2024, la percentuale di smartphone venduti a meno di 200 dollari ha raggiunto il 48% del mercato totale, rispetto al 41% del 2023. Questo cambiamento ha impattato negativamente sulle vendite di dispositivi tra 200 e 399 dollari, un segmento che sta perdendo appeal.

Brands come Transsion, che ha registrato 12.8 milioni di spedizioni e una crescita del 40%, e Honor, che ha visto un incremento straordinario del 79% con 8 milioni di unità spedite, stanno beneficiando di questo trend. Le loro offerte di smartphone economici stanno conquistando sempre più consumatori in cerca di prodotti più accessibili, contribuendo a rivoluzionare il panorama degli smartphone in America Latina.

Quarto trimestre 2024: un panorama diverso

Analizzando il solo quarto trimestre del 2024, il quadro del mercato appare leggermente diverso. Samsung ha mantenuto il proprio dominio anche in questo periodo con 10.2 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 31%, seguita da Xiaomi, che ha conquistato il secondo posto con 5.4 milioni di spedizioni e una quota del 16%. Motorola, al terzo posto, ha registrato 5.2 milioni di unità spedite, segnando una contrazione del 14% rispetto allo stesso periodo nel 2023.

Il marchio Transsion ha spedito 3.1 milioni di unità, ottenendo una quota di mercato del 9%, mentre Apple ha chiuso la classifica del quinto posto con 2.8 milioni di smartphone spediti e un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Questo andamento dimostra come i vari marchi si stiano adattando rapidamente alle esigenze del mercato consumer, cercando di offrire prodotti che rispondano a un pubblico sempre più attento al prezzo.

Il panorama competitivo del mercato degli smartphone in America Latina nel 2024 illustra chiaramente come una gamma diversificata di prezzi e strategie di marketing possa influenzare le scelte dei consumatori e determinare il successo delle varie aziende nel settore.