Crescita delle spedizioni di iPad: Apple supera il 37% di quota di mercato nel primo trimestre 2025

L’industria dei tablet ha registrato un importante balzo in avanti nel primo trimestre del 2025, grazie in gran parte alle spedizioni di iPad da parte di Apple. Le recenti statistiche mostrano che la casa di Cupertino continua a consolidare la sua posizione di leader mondiale, con una quota di mercato più che doppia rispetto al suo principale concorrente. Questo articolo esplora le dinamiche del mercato tablet post-pandemia e l’andamento delle vendite.

Aumento delle spedizioni: un segnale chiaro

Secondo dati raccolti da Canalys, Apple ha spedito 13,7 milioni di iPad nei primi tre mesi del 2025, rispetto ai 12 milioni del trimestre precedente. Questo aumento del 14% dimostra un chiaro interesse da parte dei consumatori nei confronti dei prodotti Apple, il quale ha permesso alla società di ampliare la sua quota di mercato, passando dal 35,5% a un sorprendente 37,3%. Questi numeri non solo rinforzano la posizione di Apple nel panorama dei tablet, ma evidenziano anche come l’azienda riesca ad attirare l’attenzione rispetto ad altre marche.

In particolare, Samsung, che occupa il secondo posto nel mercato, ha registrato una flessione della domanda, con la sua quota di mercato scesa al 18%. Questo vuol dire che Apple ha più del doppio della quota di mercato del principale concorrente. Al di fuori di Apple e Samsung, nessun’altra marca ha raggiunto percentuali a due cifre, facendo emergere ulteriormente la differenziazione di Apple rispetto ai restanti attori del settore.

L’eredità della pandemia e la domanda di nuovi dispositivi

Il periodo di pandemia ha avuto un impatto significativo sul mercato dei consumer electronics, spingendo molti a investire in dispositivi come tablet. La necessità di intrattenimento durante i lockdown ha portato a un forte incremento degli acquisti. Poiché le opzioni di spesa erano limitate, molti consumatori hanno utilizzato il loro reddito disponibile per acquistare nuovi dispositivi, molti dei quali erano iPad.

Nel 2020, quindi, si è assistito a un’ondata di acquisti, e ora, a distanza di cinque anni, molti di quegli utenti sono pronti a rinnovare i loro vecchi modelli. La domanda principale per i tablet in quest’anno proviene dunque dai consumatori che vogliono aggiornare i dispositivi acquistati durante la pandemia, i quali raggiungono ora un’età media di quattro o cinque anni. Questo fenomeno è ulteriormente spinto dall’introduzione di nuovi modelli sul mercato, che attirano l’attenzione di chi cerca un upgrade.

Prospettive future: rallentamento delle vendite?

Nonostante il trend positivo di quest’anno, Canalys prevede che l’anno prossimo ci sarà un rallentamento delle vendite. I motivi sono da ricercarsi nella crescente durata di vita degli apparecchi e nella diminuzione della priorità degli acquisti di tablet nei budget delle famiglie, che potrebbero trovarsi a dover gestire spese più elevate in altre aree.

Nonostante ciò, Apple sembra essere posizionata al meglio nel mercato, con un’aspettativa di mantenere solida la domanda premium, che si prevede resterà robusta anche in un contesto di spesa più contenuta. Questo potrebbe permetterle di affrontare le sfide future con una posizione di vantaggio nel settore dei tablet, resistendo alle incertezze economiche e continuando a attrarre consumatori disposti a investire in prodotti di alta qualità.

Foto di Elena Mozhvilo su Unsplash.