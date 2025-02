Crescita del mercato smartphone in Europa: Apple supera Samsung nel quarto trimestre del 2024

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2024, il mercato degli smartphone in Europa ha mostrato segnali di ripresa, con un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo il rapporto "Smartphone Market Monitor Q4 2024" redatto da Counterpoint Technology Market Research, questo rappresenta il quarto trimestre consecutivo di crescita per il settore. Le vendite di smartphone stanno rientrando in una fase positiva, segnando un cambio di rotta rispetto alle difficoltà del 2023.

Le vendite di Apple: un risultato sorprendente

Nonostante l'avvio non ottimale della serie iPhone 16, le vendite di Apple nel mercato europeo continuano a crescere. Nel quarto trimestre, Cupertino ha superato Samsung in termini di spedizioni, registrando un incremento dell'8% anno su anno. Questo risultato è significativo e posiziona Apple come leader di mercato in Europa con una quota del 31%, che segna un leggero aumento rispetto al 30% del quarto trimestre dello scorso anno.

La capacità di Apple di adattarsi e rispondere alle esigenze del mercato ha giocato un ruolo cruciale nella sua crescita. La spinta nelle spedizioni di iPhone ha contribuito a consolidare la presenza dell'azienda in un contesto competitivo. Tuttavia, la situazione attuale non si limita solo ai grandi nomi; il mercato smartphone sta diventando sempre più variegato.

Samsung e la competizione con Xiaomi e altri

Samsung si trova attualmente al secondo posto nel mercato europeo, con una quota del 28%. La storica competizione tra Apple e Samsung si intensifica, mentre aziende come Xiaomi, Realme e HONOR stanno guadagnando terreno. Xiaomi occupa il terzo posto, con una quota di mercato del 18%. Contemporaneamente, Realme e HONOR si contendono il quarto posto con un 4% ciascuno, dimostrando che il panorama degli smartphone è in continua evoluzione.

Jan Stryjak, Associate Director di Counterpoint, ha commentato le performance di queste aziende affermando che Realme ha avuto un recupero notevole dopo anni di sfide, specialmente in Europa occidentale, mentre HONOR ha mostrato prestazioni eccellenti in entrambe le aree europee. Questo scenario mette in evidenza come le dinamiche del mercato smartphone siano in continua trasformazione, con i nuovi attori che cercano di sfidare i giganti consolidati.

Le prospettive future del mercato smartphone nel 2025

Con l'anno 2025 agli orizzonti, Stryjak ha fornito anche un'analisi delle prospettive del mercato. Secondo le sue previsioni, Apple continua a beneficare di fattori strategici come Apple Intelligence, che si prevede supporterà ulteriormente l'azienda nei mercati dell'Unione Europea. Tuttavia, non mancano le incertezze legate ai fattori geopolitici, in particolare riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina e alla nuova amministrazione di Donald Trump.

Questi eventi possono influenzare non solo la stabilità del mercato smartphone, ma anche l'economia in generale. In questo contesto, l'analista prevede una crescita moderata a una sola cifra nel 2025, il che indica che, sebbene ci sia ottimismo per una ripresa sostenuta, le aziende del settore dovranno affrontare sfide significative per mantenere il loro slancio.

Rimanere informati sugli sviluppi del mercato finanza e tecnologia è essenziale, per cui ulteriori dettagli possono essere seguiti nelle specifiche sezioni del notiziario dedicato a Macitynet.