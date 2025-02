Crescita dei PC AI nel quarto trimestre 2024: Apple ottiene il predominio di mercato

Numerosi report hanno evidenziato un'importante evoluzione nel mercato dei PC, con un focus particolare su quelli dotati di intelligenza artificiale. Nel quarto trimestre del 2024, i PC AI, che permettono di eseguire modelli di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, hanno registrato un totale di 15,4 milioni di unità vendute. Questo dato corrisponde a una quota del 23% del totale dei PC spediti in quel periodo. Apple si conferma leader nel settore, costruendo un quadro promettente per la sua presenza nel mercato.

Cosa sono i PC AI e come stanno influenzando il mercato

Il termine "PC AI" fa riferimento sia ai computer desktop che ai notebook che incorporano chipset o altri componenti, come le NPU , dedicati alla gestione di carichi di lavoro relativi all'intelligenza artificiale. Secondo le analisi di Canalys, la crescente offerta di questi dispositivi ha portato a una crescita sequenziale del 18% rispetto al periodo precedente. Si tratta di una notizia positiva, poiché indica un interesse crescente da parte dei consumatori e dei professionisti nella tecnologia AI, che si sta rapidamente integrando nella vita quotidiana e nelle operazioni aziendali.

Questa espansione è significativa, non solo per gli utenti che cercano prestazioni superiori dai loro dispositivi, ma anche per le aziende che cercano di rimanere competitive nel mercato attuale. Con la domanda di tecnologie all'avanguardia in costante aumento, il fatto che il 17% dei PC spediti nel 2024 supporti funzioni di intelligenza artificiale rappresenta un segno tangibile della direzione in cui si sta muovendo l'industria.

Apple a guida del mercato: Quote e strategia

Nel corso del 2024, Apple ha ottenuto un notevole successo nel settore dei PC, portando a casa una quota di mercato del 54% per i dispositivi che supportano l'intelligenza artificiale. Seguono Lenovo e HP, entrambe con una quota del 12%. Secondo quanto riportato dall'analista Kieren Jessop di Canalys, Apple ha chiuso il quarto trimestre con una crescita concreta, superando notevolmente i suoi principali concorrenti, con un market share totale nei PC che raggiunge il 10,2% e un impressionante 45% nei PC con funzionalità AI.

La strategia commerciale di Apple si è evoluta in risposta alla crescente competitività del mercato. Recentemente, la società ha lanciato l'Apple Partner Network, un'iniziativa progettata per facilitare le collaborazioni e fornire strumenti utili per le aziende dei settori enterprise, education e piccole e medie imprese . Con un piano di incentivazione rinnovato, Apple cerca di semplificare le partnership e aumentare la propria presenza nel mercato Enterprise, un segmento che, fino ad ora, era stato in parte trascurato a causa delle preoccupazioni sulla compatibilità e scalabilità dei Mac.

Le prospettive future per il mercato dei PC AI

Guardando al prossimo futuro, le prospettive per il mercato dei PC AI appaiono brillanti. La continua integrazione dell’intelligenza artificiale in dispositivi comuni suggerisce una significativa evoluzione tecnologica. Le aziende stanno spingendo per l'adozione di questi strumenti non solo per migliorare l'efficienza operativa ma anche per rimanere aggiornate sulle ultime innovazioni.

Con Apple che si conferma leader nel settore, altre aziende dovranno probabilmente rivedere le proprie strategie per competere efficacemente. La capacità di integrare l'intelligenza artificiale nei PC non è solo un valore aggiunto, ma diventa un elemento cruciale per attrarre i consumatori del futuro, sempre più orientati verso tecnologie smart e performanti. Questo scenario di mercato potrebbe generare nuove opportunità di crescita non solo per i produttori, ma anche per sviluppatori e professionisti IT, creando un ecosistema ricco di potenziale da esplorare.