Crescita costante del mercato degli smartphone pieghevoli in Cina nel 2024

Il mercato degli smartphone pieghevoli in Cina ha mostrato segni significativi di espansione nel 2024, secondo un’analisi condotta da Counterpoint. Nonostante la loro incidenza rappresenti solo il 3% delle vendite totali di smartphone nel paese, l'incremento del 27% rispetto all'anno precedente segna un trend di crescita impressionante, rafforzando la posizione della Cina come leader globale in questo comparto innovativo.

La competizione nel mercato degli smartphone pieghevoli

La Cina è attualmente il mercato più competitivo per gli smartphone pieghevoli, con numerosi produttori che offrono le proprie soluzioni unicamente all'interno dei confini nazionali. In questo contesto, Huawei ha consolidato la sua posizione di leader, detenendo una quota di mercato significativa, con oltre la metà delle vendite nazionali attribuite ai suoi dispositivi. I modelli più venduti nel segmento degli smartphone pieghevoli a libro sono il Huawei Mate X5 e il Mate X6, mentre per quelli a conchiglia, il Pocket 2 e il Nova Flip sono i più richiesti dai consumatori.

Dall’analisi emerge che Honor è l’unico altro produttore che gode di una quota di mercato a doppia cifra, sostenuto dal successo dei modelli Magic Vs2 e Vs3 che hanno attirato l’attenzione per le loro caratteristiche innovative.

Preferenze degli utenti: a libro vs a conchiglia

La ricerca ha rivelato che il 67% degli utenti in Cina preferisce il design a libro per gli smartphone pieghevoli. Questo fattore può influenzare le strategie di marketing e sviluppo dei produttori, che potrebbero focalizzarsi maggiormente su questo tipo di design per attrarre la maggior parte dei consumatori. La forma a libro è percepita come più funzionale, consentendo un utilizzo versatile e un'esperienza d'uso che molti utenti trovano soddisfacente.

Questa preferenza del pubblico testimonia l'evoluzione delle esigenze degli utenti cinesi nei confronti della tecnologia degli smartphone pieghevoli. Mentre inizialmente erano considerati dispositivi di nicchia, ora iniziano a colpire un pubblico più ampio, attratto dalla promessa di design funzionali e pratici.

Un mercato in evoluzione: attrazione per i consumatori regolari

Gli analisti del settore notano che gli smartphone pieghevoli non sono più riservati esclusivamente agli appassionati o agli utenti maschi. Grazie ai progressi tecnologici che hanno portato alla creazione di dispositivi più leggeri, compatti e resistenti, adesso anche i consumatori “normali” e le utenti femminili iniziano a trovare attraenti questi dispositivi moderni. Questo fattore ha favorito la crescita stabile del mercato, che ha quintuplicato il suo appeal negli ultimi anni a fronte di una maggiore accessibilità e funzionalità offerte dai nuovi modelli.

Le nuove generazioni di smartphone pieghevoli non solo vantano migliori prestazioni in termini di durabilità, ma sono anche dotati di fotocamere avanzate che attraggono una clientela più ampia. Questo cambiamento nel focus del mercato ha aperto nuove opportunità per i produttori, che sono ora in grado di intercettare una fascia di pubblico prima considerata distante.

Il futuro del mercato degli smartphone pieghevoli appare promettente, con crescite continue attese nei prossimi anni, mentre i produttori continuano a sfruttare le innovazioni per attrarre sia i fedeli appassionati di tecnologia che i nuovi consumatori.