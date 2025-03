Crescita continua per i servizi di streaming musicale negli Stati Uniti: oltre 100 milioni di abbonati nel 2024

Il panorama dei servizi di streaming musicale mostra segni di robusta espansione, con un notevole superamento della soglia dei 100 milioni di abbonati negli Stati Uniti nel 2024. Secondo l’ultimo rapporto della Record Industry Association of America sui ricavi, questo settore sta affrontando una crescita significativa, sostenuta anche dalla ripresa delle vendite di supporti fisici. In particolare, il mercato del vinile sta guadagnando slancio, contribuendo a un incremento complessivo delle entrate.

Rendimento complessivo del mercato musicale

Il rapporto della RIAA rivela che le entrate del settore musicale hanno registrato un aumento del 4%, raggiungendo un picco record di 14,9 miliardi di dollari. Questo risultato è alimentato da diverse fonti di reddito, tra cui le sottoscrizioni a pagamento e i servizi supportati dalla pubblicità. Inoltre, le piattaforme di radio digitale, i social media, le app di fitness digitale, e altri servizi hanno contribuito a questo successo. Rispetto all’anno precedente, il guadagno ha subito un incremento di circa mezzo miliardo di dollari, evidenziando una tendenza positiva nel divario tra consumo digitale e fisico.

La crescita dei servizi di streaming è un segnale positivo per l’industria musicale nel suo complesso. La diversificazione delle offerte e l’incremento delle opzioni di accesso ai contenuti permettono a più utenti di accedere a un’ampia gamma di musica, anche attraverso modelli d’abbonamento adattativi. L’aggiunta di funzioni come playlist personalizzate e raccomandazioni audio ha certamente catturato l’interesse di un pubblico sempre più vasto.

Spotify e il mercato del vinile in ascesa

Un fattore chiave di questa crescita fa riferimento a Spotify, il colosso dello streaming, che ha recentemente comunicato di aver raggiunto finalmente un utile netto per tutto il 2024. Questa performance è stata favorita dall’aumento dei prezzi, che ha contribuito ad ampliare la base di abbonati Premium a ben 263 milioni a livello globale. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli su quanti di questi utenti sono residenti negli Stati Uniti, lasciando aperte alcune domande sul mercato interno.

Parallelamente, il settore del vinile ha continuato a stupire, con una crescita del 7% e un rilevante superamento nelle vendite rispetto ai CD per il terzo anno consecutivo. Nel 2024, il vinile ha generato 1,4 miliardi di dollari su un totale di 2 miliardi di spese per supporti fisici, segnalando un ritorno di interesse molto forte per questo formato tradizionale. I guadagni derivanti dai CD sono stati di 541 milioni di dollari, con un incremento modesto dell’1%.

L’era del download digitale in declino

Al contrario, il mercato delle vendite digitali ha mostrato un evidente decremento, con una riduzione del 14,9% rispetto all’anno scorso. Questo segmento ora rappresenta solo il 2% delle entrate complessive, suggerendo un cambiamento nelle abitudini di consumo musicale degli utenti. La tendenza favorevole ai servizi di streaming potrebbe spiegare il calo dei download, visto che sempre più persone si rivolgono a soluzioni di abbonamento per accedere a contenuti illimitati piuttosto che acquistare brani singoli.

Questa evoluzione del mercato evidenzia una chiara preferenza per le modalità di fruizione più flessibili e convenienti, mentre i supporti fisici, in particolare il vinile, continuano a mantenere una loro nicchia di mercato, attirando appassionati e collezionisti. In definitiva, l’industria musicale sta affrontando una fase di trasformazione, con opportunità di crescita e sfide da affrontare nel dinamico ecosistema dello streaming e della vendita di musica.