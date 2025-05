Cresce la richiesta di reti private 5G, attesi sviluppi significativi nel settore

La recente conferenza J.P. Morgan dedicata alla tecnologia, ai media e alle comunicazioni ha messo in evidenza l’andamento attuale nel mondo delle reti 5G. Hans Vestberg, amministratore delegato di Verizon, ha annunciato un incremento della domanda per reti private 5G, segnalando che sempre più settori stanno abbracciando questa tecnologia. Un aspetto innovativo che sta emergendo all’interno di queste reti è l’uso delle “network slices“, che necessitano di una rete Standalone 5G.

Cos’è una rete 5G Standalone

La rete Standalone 5G rappresenta un’architettura progettata specificatamente per offrire servizi 5G sfruttando un Core 5G. Questo tipo di rete è stato concepito fin dal suo inizio per ottimizzare le prestazioni e garantire una latenza ultra-bassa, elevati standard di sicurezza e la capacità di gestire un’enorme mole di traffico dati. Le reti Standalone sono essenziali per l’implementazione delle network slices, una tecnologia altamente favorevole per le reti private. Grazie alle network slices, una rete fisica viene “affettata” in molteplici reti virtuali, ognuna delle quali è ottimizzata per soddisfare le specifiche esigenze delle aziende che ne fanno uso. Vestberg ha evidenziato che le network slices permetteranno di ridurre i tempi di attivazione da settimane a soli giorni.

L’implementazione delle reti 5G da parte dei principali operatori

Attualmente, T-Mobile è l’unico operatore a disporre di una rete Standalone 5G attiva a livello nazionale. Tuttavia, altri operatori, come Verizon, AT&T e Boost Mobile, sono attesi a lanciare le loro reti Standalone 5G in tutta la nazione già nel corso di quest’anno. Secondo le ultime notizie, Boost Mobile ha già coperto l’80% della popolazione statunitense con la sua rete Standalone 5G. Un accordo con la FCC vincola l’operatore a raggiungere una copertura totale entro il 14 dicembre 2026.

Al momento, Verizon ha implementato la tecnologia SA 5G in circa il 60-70% della propria rete e AT&T prevede di espandere il proprio servizio SA 5G durante l’anno. L’accelerazione in questo settore è un segnale chiaro della competitività tra i vari operatori nel cercare di offrire una connettività sempre più performante ai propri clienti.

Progresso nel settore delle onde C-band

Durante la stessa conferenza, Vestberg ha parlato anche dei progressi fatti da Verizon nel campo della C-band. È importante notare che sia Verizon sia AT&T, in passato, hanno tentato di avviare la loro espansione 5G utilizzando la tecnologia mmWave, una scelta che si è rivelata poco strategica. Sebbene queste onde ad alta frequenza offrano velocità di download impressionanti, non riescono a coprire distanze significative. Inizialmente, entrambe le aziende hanno investito 68 miliardi di dollari in uno spettro C-band durante un’asta della FCC per cercare di mettere la freccia su T-Mobile, che dal canto suo ha beneficiato dell’acquisizione di Sprint, ottenendo così una grande disponibilità di spettro 2.5GHz in banda media.

T-Mobile ha compreso fin da subito che lo spettro in banda media offrirebbe una performance superiore per l’esperienza 5G complessiva, permettendole di stabilire una solida leadership nel campo delle telecomunicazioni negli Stati Uniti.