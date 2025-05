Cresce la popolarità dei pacchetti supportati da pubblicità tra gli abbonati ai servizi di streaming

Secondo i recenti dati dell’azienda di analisi sulle sottoscrizioni Antenna, il mondo dei servizi di streaming sta vivendo un cambiamento significativo con l’emergere di pacchetti supportati da pubblicità. Il report indica che il 46% degli utenti di piattaforme come Discovery Plus, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Netflix, Paramount Plus e Peacock negli Stati Uniti ha optato per queste offerte economiche, con circa il 75% degli abbonati che ha almeno provato una di queste opzioni.

L’ascesa dei piani supportati da pubblicità

Le piattaforme di streaming hanno iniziato a introdurre pacchetti supportati da pubblicità per attrarre un pubblico più vasto e diversificato. HBO Max ha lanciato il suo piano pubblicitario a 9,99 dollari nel 2021, seguito da Netflix e Disney Plus, che hanno presentato i loro piani rispettivamente a 6,99 e 7,99 dollari nel 2022. Questo cambiamento ha dimostrato di essere strategico: secondo il report Q2 2025 di Antenna, circa la metà delle principali piattaforme di streaming analizzate non offriva un piano pubblicitario due anni fa, e solo un terzo delle sottoscrizioni a quei servizi era rivolto a un piano con pubblicità. La situazione attuale ha visto un notevole incremento, poiché il 71% delle nuove sottoscrizioni nel corso degli ultimi nove trimestri è attribuito a offerte pubblicitarie.

Vantaggi per le piattaforme di streaming

Questa nuova tendenza si traduce in un vantaggio per le aziende del settore, che riescono a guadagnare sia dai ricavi pubblicitari che dall’acquisizione di nuovi clienti grazie a piani più economici. Nonostante le diverse strategie di prezzo, Antenna ha scoperto che il 65% degli utenti che ha sottoscritto piani supportati da pubblicità era completamente nuovo alla piattaforma di streaming, e soltanto l’11% degli abbonati proveniva da piani senza pubblicità. Questo indica che i pacchetti pubblicitari riescono effettivamente ad attrarre nuovi utenti, ampliando la base di abbonati senza cannibalizzare i profitti.

Il caso Netflix e le nuove sperimentazioni

Particolarmente degno di nota è il caso di Netflix, che ha visto un notevole successo con il suo piano pubblicitario, il quale ha raddoppiato il numero degli abbonati nell’ultimo anno. Questa crescita spinge la piattaforma a esplorare nuove modalità di pubblicità, progettando di introdurre annunci interattivi e a schermo di pausa nel 2026. Inoltre, Netflix ha in programma di integrare pubblicità basate su intelligenza artificiale all’interno dei suoi programmi e film futuri, promettendo un’evoluzione nell’esperienza di visione che potrebbe rivoluzionare l’approccio degli utenti agli annunci.

La popolarità dei pacchetti supportati da pubblicità sta trasformando il panorama dello streaming, con un gruppo crescente di utenti pronti a scoprire nuovi contenuti. Le aziende nel settore sono quindi chiamate a rimanere competitive e innovative, allineandosi alle nuove preferenze del pubblico.