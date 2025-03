Cresce la polemica sul filtro “Chubby” di TikTok: un nuovo strumento al servizio del body shaming

Negli ultimi tempi, il filtro “Chubby” di TikTok ha conquistato un’ampia popolarità tra gli utenti, che lo utilizzano per trasformare il proprio aspetto, simulando un aumento di peso. Tuttavia, questa nuova tendenza sta suscitando un acceso dibattito e numerose critiche, specialmente per i suoi effetti potenzialmente dannosi sull’autostima e sull’immagine corporea delle persone, in particolare tra i più giovani. Man mano che il filtro guadagna terreno sui social, cresce anche la richiesta di rimuoverlo.

Cos’è il filtro “Chubby” e come viene utilizzato

Il filtro “Chubby” permette agli utenti di modificare i propri video o immagini, creando un’immagine di sé come se avessero guadagnato peso. Sebbene non ci sia un numero preciso di video utilizzati con questo filtro, la sua diffusione è notevole, con molteplici post che girano sulla piattaforma. Da un lato, ci sono gli utenti che trovano divertente utilizzare questa funzionalità; dall’altro, le critiche iniziano a moltiplicarsi. Voci sempre più forti tra i detrattori invitano TikTok a eliminare il filtro, sostenendo che promuove una visione distorta e negativa del corpo umano, specialmente in una fascia di utenti adolescenti in fase di crescita e formazione della propria identità.

Le reazioni non tardano ad arrivare anche dai mezzi di comunicazione. Pubblicazioni come The Cut e BBC hanno allertato il pubblico riguardo a questo strumento, evidenziando la necessità di una riflessione più profonda sull’impatto dei social media sulla percezione del corpo. Una scrittrice di Cosmopolitan UK ha denunciato la situazione descrivendo il filtro come un retrocesso nella lotta contro il body shaming, suggerendo che la questione della rappresentazione corporea è tutt’altro che risolta.

Responsabilità e risposta di TikTok

Nonostante le crescenti pressioni e le critiche, TikTok non ha ancora fornito una dichiarazione ufficiale riguardo all’uso del filtro. Tuttavia, è fondamentale notare che la piattaforma ha già adottato alcune misure. Infatti, quando gli utenti cercano il filtro “Chubby”, compare un messaggio di avviso all’inizio dei risultati di ricerca. Questo disclaimer ricorda agli utenti che il loro valore non è determinato dal peso e offre risorse per coloro che stanno affrontando problemi legati all’immagine corporea o all’alimentazione.

Il messaggio invita gli utenti a prendersi cura di sé e degli altri e sottolinea l’importanza di cercare supporto se necessario. Contiene collegamenti al Centro Sicurezza di TikTok e a informazioni su come trovare professionisti locali che possano offrire aiuto. Questa risposta sembra mirata a sensibilizzare l’utenza e a porre l’accento sull’importanza del benessere psicologico, in un momento in cui le preoccupazioni per la salute mentale impattano sempre di più sulla società moderna.

Il dibattito sul body shaming e il ruolo dei social

Il filtro “Chubby” non è solo un semplice strumento di intrattenimento; rappresenta una questione più ampia riguardo all’impatto dei social media sulle norme corporee e sulla salute mentale. Man mano che i giovani navigano in un mare di contenuti altamente curati e filtrati, la pressione di conformarsi a determinati standard estetici aumenta. Le piattaforme come TikTok, popolari tra gli adolescenti, hanno il potere di influenzare non solo come percepiamo gli altri, ma anche come ci percepiamo noi stessi.

Questo filtro, insieme a molti altri, può perpetuare stereotipi e norme nocive che possono portare a problematiche di autostima e disturbi alimentari. Le immagini e i video generati possono contribuire a creare aspettative irrealistiche riguardo al corpo, spingendo i giovani a confrontarsi costantemente con ideali di bellezza difficili da raggiungere. È necessario un riesame delle responsabilità delle piattaforme social nel promuovere culture inclusive e positive, capaci di accogliere la diversità e di supportare una visione sana del corpo umano.

Nell’era digitale, ciò che viene condiviso e promosso gioca un ruolo cruciale nel formare l’opinione pubblica e nella costruzione dell’autostima individuale. La discussione attorno al filtro “Chubby” è solo il riflesso di un fenomeno più ampio, che richiede attenzione e una risposta collettiva per garantire che i social media siano strumenti di positività e crescita personale, piuttosto che veicoli di insicurezze.