Cresce il mercato degli occhiali intelligenti: Meta e EssilorLuxottica puntano a 10 milioni di pezzi

La corsa agli occhiali smart sta prendendo piede con Meta e EssilorLuxottica che si uniscono per ridefinire il concetto di digitalizzazione nella vita quotidiana. Secondo recenti dichiarazioni, sono già stati venduti 2 milioni di paia di occhiali Ray-Ban Meta. Entro il 2026, l’obiettivo di produzione è fissato a ben 10 milioni all'anno. Scopriamo insieme l'evoluzione di questo settore e le strategie che le due aziende stanno adottando per emergere in un mercato in continua espansione.

Meta e il futuro degli occhiali intelligenti

Due settimane fa, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha parlato di prospettive entusiasmanti per un milione di occhiali Ray-Ban Meta venduti nel 2024 e potenzialmente fino a 5 milioni entro la fine del 2025. Ora, la realtà supera le aspettative con EssilorLuxottica che ha comunicato di aver già distribuito 2 milioni di paia dal lancio avvenuto nell’ottobre 2023. Francesco Milleri, CEO di EssilorLuxottica, ha illustrato durante una recente chiamata con gli investitori che l'azienda sta pianificando una produzione annuale di 10 milioni di occhiali Meta per i prossimi anni.

Questo cambiamento implica che gli occhiali non saranno più un semplice accessorio, ma una vera e propria piattaforma digitale che soddisfa esigenze quotidiane. Milleri ha così descritto gli occhiali come “un dispositivo centrale” per interagire con le tecnologie moderne. Non solo, ma l'idea è quella di rendere i Ray-Ban Meta una base condivisa che supporti anche altri brand, aumentando così le opportunità di mercato.

Collaborazione strategica tra Meta ed EssilorLuxottica

La partnership tra Meta ed EssilorLuxottica va oltre il semplice assemblaggio di occhiali. Secondo quanto riferito da Milleri, le future versioni degli occhiali saranno integrate con funzionalità di intelligenza artificiale, e potrebbero includere servizi in abbonamento. Questa visione condivisa prevede che gli occhiali possano evolvere in qualcosa di più ampio, favorendo l’espansione delle caratteristiche multimodali dell'AI a livello globale.

Il progetto è ambizioso e coincide con la richiesta di una pianificazione a lungo termine fino al 2030. Per implementare questa visione, EssilorLuxottica sta ampliando le sue capacità produttive, con l'obiettivo di soddisfare il mercato in rapida crescita e l'aumento della domanda di occhiali smart.

Investimenti di marketing e strategie future

Il coinvolgimento di Meta nel promuovere i suoi occhiali è significativo, con investimenti in campagne pubblicitarie di grande impatto, tra cui due annunci durante il Super Bowl, rafforzando la presenza del brand. Inoltre, l'assunzione dell'ex CEO del sito di beni di lusso The RealReal come nuovo Vice President per il retail di indossabili dimostra un approccio strategico nella commercializzazione del prodotto.

Ciononostante, per realizzare l'ambizione di diventare “la piattaforma digitale principale per esigenze quotidiane”, Meta e EssilorLuxottica dovranno affrontare una dura concorrenza, dato che colossi come Samsung e Apple vendono oltre 200 milioni di smartphone ogni anno. L’obiettivo di 10 milioni di occhiali, sebbene ragguardevole, è solo un piccolo passo rispetto a queste cifre proiettate.

Nuove funzionalità e innovazioni nel futuro immediato

Per il 2025, Meta sta preparando il lancio di un paio di occhiali dotati di display, un'innovazione che potrebbe cambiare le carte in tavola nel campo delle wearable technology. Secondo quanto riportato, questa nuova tecnologia sarà accompagnata da un braccialetto neurale che consente il controllo degli occhiali. Queste innovazioni mirano a portare una nuova dimensione nell'interazione dell'utente con gli accessori, trasformando radicalmente l'esperienza dell'uso quotidiano di occhiali intelligenti.

Con le sfide e le opportunità che si presentano, il settore degli occhiali intelligenti è pronto a vivere una fase di crescita senza precedenti, e Meta ed EssilorLuxottica intendono rimanere protagonisti in questo campo. La loro collaborazione promette di innovare continuativamente, offrendo soluzioni sempre più integrate e avanzate per il consumatore moderno.