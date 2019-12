Creami WeBack di PosteMobile: la tariffa che permette di ricevere credito bonus

PosteMobile è un operatore virtuale FULL MVNO su rete Wind 4G, che già da qualche mese ha messo sul mercato, per i suoi clienti privati, la promozione “Creami WeBack”.

Creami WeBacK di PosteMobile

La promozione ideata da PosteMobile è disponibile esclusivamente online ed è stata lanciata nel mercato quest’estate e sembra essere valida ancora per il mese di dicembre. “CreaMI We Back” di PosteMobile fa parte della serie “CreaMI” ed è dedicata ai clienti che richiedono online una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità.

Il costo mensile è di €9,99, l’offerta si rinnova automaticamente ogni mese e uno dei principali vantaggi della SIM è senza dubbio la possibilità di avere una tariffa che ricarica il credito per i GIGA non utilizzati durante il mese.

Vediamo nel dettaglio cosa la promozione permette di avere:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali;

verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali; Sms illimitati verso tutte le numerazioni mobili nazionali;

verso tutte le numerazioni mobili nazionali; 50 giga al mese per navigare con servizio hotspot incluso senza costi aggiuntivi;

al mese per navigare con servizio hotspot incluso senza costi aggiuntivi; credito bonus in base ai giga non utilizzati.

“CreaMI We Back“ di PosteMobile consente ai clienti di ricevere credito bonus in base a quanti giga non si utilizzano nel mese in corso. In particolar modo, sul sito ufficiale Postemobile.it si legge: “Ogni mese ricevi 1€ di ricarica telefonica bonus ogni 10GB non utilizzati. Ad esempio questo mese dei 50GB disponibili ne utilizzi solo 9? A fine mese ricevi 4€ di ricarica bonus! Il mese successivo 15GB? Riceverai 3€ di ricarica bonus.”..

Il bonus quindi si potrà utilizzare per il pagamento del rinnovo mensile del piano, per il traffico nazionale extra e per il traffico roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, è escluso dall’utilizzo dei bonus il traffico internazionale.

Fonte tecnoandroid