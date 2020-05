COVID-19 e Apple: quali Apple Store hanno già riaperto? Ecco la roadmap

Il 13 marzo Apple ha scelto di chiudere tutti i suoi Apple Store al mondo, eccetto quelli in Cina, nel tentativo di rallentare la diffusione di COVID-19. Mentre alcune regioni del mondo stanno iniziano ad allentare le misure di lockdown e la diffusione del coronavirus sembra rallentare, Apple sta iniziando a riaprire i propri negozi con procedure di sicurezza aggiuntive e un nuovo protocollo di distanza sociale. Negli Stati Uniti, ogni stato può decidere in maniera autonoma quando riaprire le attività commerciali, così anche in Europa dove alcuni Apple Store sono già operativi mentre altri lo saranno nelle prossime settimane.

Apple Store: roadmap delle aperture

Nonostante la diffusione del coronavirus e la crisi economica Apple non si è fermata, in questi mesi sono stati ufficializzati il nuovo iPhone SE, iPad Pro 2020 e il nuovo MacBook Air, tutti prodotti acquistabili online nel sito ufficiale, data la chiusura dei negozi.

Attualmente dei 510 negozi al mondo solo 95 hanno riaperto. La società di Cupertino monitora i dati sanitari locali e le indicazioni dei governi per determinare quando riaprire in modo sicuro le singole sedi dei punti vendita. Le procedure sicurezza possono leggermente variare da un negozio all’altro in base alle politiche locali. In Europa gli Apple Store sono già riaperti in Germania, Svizzera e Austria, mentre pare riapriranno la prossima settimana anche in Italia.

Ora che anche in Italia sembra che il picco dell’epidemia sia passato e le misure di lockdown più restrittive saranno allentate, Apple sta studiando come riaprire i propri punti vendita. Ovviamente per accedere al negozio sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti e rispettare le distanze di sicurezza. Non sappiamo ancora quali altre misure Apple prenderà in considerazione, alcune potrebbero essere: la necessità di prendere appuntamento online prima di recarsi fisicamente al punto vendita, oppure la richiesta di entrare solo una volta.

Si prevede che, se la situazione sanitaria lo permetterà, gli annunci di riapertura continueranno in tutto il mondo per tutto il mese di maggio e giugno. Nonostante questo andamento positivo, la società americana incoraggia comunque i suoi clienti a fare acquisti online nel sito ufficiale Apple: www.apple.com

Fonte 9to5mac